Глобус Банк обновил условия кредитования подержанных авто

С февраля Глобус Банк обновил условия кредитования приобретения подержанных автомобилей. Автолюбители получили возможность на более выгодных условиях купить себе транспорт, воспользовавшись целым рядом преимуществ. Например, договор оформляется без нотариального удостоверения договора залога и без страхования жизни и несчастного случая.

Теперь:

Максимальная сумма кредита – 2 000 000 грн;

Процентная ставка – от 2,19% до 13,69%;

Срок кредитования – от 1 до 7 лет;

Начальный взнос – от 20%;

Включение платежа по КАСКО в тело кредита;

Фиксированная ставка на весь период кредитования и досрочное погашение без штрафных санкций.

Реальная годовая процентная ставка: 33,12% годовых (рассчитана исходя из процентной ставки 13,69% срок кредитования 84 месяца, аванс 20%, стандартный график погашения, с учетом платежей за дополнительные и сопутствующие услуги третьих лиц (нотариус, страхование и т.п.), обязательны для заключения договора/получения кредита).

Видео дня

Детали по ссылке:

https://globusbank.com.ua/ru/avto-v-kredit-s-probegom.html