Главу Днепропетровской ОГА Резниченко уволили: Кабмин принял решение

Главу Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко уволили с должности. Такое решение согласовал Кабинет министров Украины.

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Отставку Резниченко рассмотрели 24 января. "Согласовано увольнение Резниченко Валентина Михайловича с должности главы Днепропетровской областной государственной администрации", – сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Также СМИ сообщали, что глава Днепропетровской ОГА и сам подал заявление об отставке, однако эти данные пока не подтверждаются официально. Резниченко возглавлял Днепропетровскую область с 2020 года.

Напомним, ранее Резниченко связывали с фитнес-тренером Яной Хлантой. Ее компании только за время полномасштабной войны получили 1,5 млрд грн из бюджета на ремонт дорог. В рамках расследования этого дела, по данным СМИ, прошли обыски в кабинете главы Днепропетровщины, а также в ряде профильных департаментов Днепропетровской ОВА.

Частная компания "Стройинвест Инжиниринг" освоила 1,5 млрд грн на ремонте дорог в Днепропетровской области. Половина этой фирмы записана на Яну Хланту. Другая половина через приближенное лицо связана с бизнесменами-братьями Дубинскими, которых США официально объявили в розыск по подозрению в финансовых махинациях.

Журналисты выяснили, что Хланта и Резниченко – близки друг к другу. В частности, они вместе путешествовали, Хланта ездила на автомобиле Резниченко и получала зарплату в его фирме. При этом от Резниченко как главы ОДА зависит, кому и в каких объемах выделять бюджетные средства области.

Как сообщал OBOZREVATEL, в окружении премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля оказалось много одиозных и коррумпированных людей, связанных, в частности, со львовскими бизнесменами братьями Дубневичами. Среди них – уволенный с должности заместителя министра развития громад и территорий из-за задержания за получение огромной взятки Василий Лозинский. В связи с этим актуализируется вопрос отставки главы правительства.

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