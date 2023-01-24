"Достаточно, чтобы Шмыгаль ушел в отставку": премьера разоблачили в коррупционных связях

В окружении премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля находится много одиозных и коррумпированных людей, связанных, в частности, с львовскими бизнесменами братьями Дубневичами. Среди них – уволенный с должности заместителя министра развития общин и территорий через задержание на получении огромной взятки Василий Лозинский. В связи с этим актуализируется вопрос отставки главы правительства.

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Об этом в своем Telegram-канале "Орестократия" рассказал шеф-редактор OBOZREVATEL Орест Сохар. Он напомнил: когда братья Дубневичи стали депутатами, "оказалось, что их декларации насчитывают около 180 страниц".

"В прошлом созыве ВР Ярослав Дубневич был главой комитета по транспорту, а его брат Богдан – член бюджетного комитета. Братья, как говорится в расследовании НАБУ, удачно использовали власть для заработка на железной дороге. В 2019 году свою власть в парламенте братья потеряли. Но, похоже, не в Кабмине", – говорится в материале.

При этом подчеркивается: задержанный НАБУ Лозинский "на протяжении многих лет был замечен в лояльном отношении" к Дубневичам. В частности, во Львове он возглавлял комиссию по распределению средств Государственного фонда регионального развития.

"Именно при его руководстве территориальные округа Дубневичей получали больше денег. Это были сотни миллионов гривень каждый год. Шмыгаль тоже входил в комиссию, которая благословляла эти проекты. Остальные районы области получали мизер. Задержанного чиновника, логично, можно называть "человеком Дубневича", – отмечает Орест Сохар.

Он подчеркивает: Лозинского годами тянул за собой во власть Шмыгаль. В частности:

с 2012 по 2014 года тотбыл ведущим специалистом, начальником отдела в управлении Львовской ОГА, которое возглавлял Шмыгаль;

когда Шмыгаль был назначен министром развития общин и территорий, то забрал Лозинского в Киев и назначил своим заместителем.

Дубневичи же, отмечается, в последнее время снова начали "пастись на госзакупках". К примеру, в январе 2023-го стало известно, что "Укрзалізниця" за более 80 млн грн закупит рельсовые скрепления у принадлежащей им "Корпорации КРТ".

"Именно на поставках "Укрзалізниці" братья Дубневичи и зарабатывали многие годы. НАБУ заявляло, что братья разворовали десятки миллионов гривень из-за значительного завышения цен", – отмечается в материале.

Более того, резюмируется, можно найти "еще пригоршню симпатизировавших Дубневичам чиновников", которіе росли вместе со Шмыгалем. Для этого, отмечается, "достаточно посмотреть, кто входил в состав подобных комиссий, наделявших братьев средствами".

"Зачем премьер окружал себя этими людьми и связано ли это с заработками на закупках – вопрос риторический. Но даже сказанного уже достаточно, чтобы Шмыгаль ушел в отставку. ... Единственный вопрос: доберется ли НАБУ до главы правящего кабинета?", – констатируется в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 января стало известно о задержании сотрудниками НАБУ Лозинского на взятке. В Мининфраструктуры пообещали, что чиновника уволят с должности и окажут полное содействие следствию.

22 января в НАБУ рассказали, что разоблачили преступную группировку, занимавшуюся хищением государственных средств. Лозинский получил взятку за организацию заключения договоров на закупку оборудования на зиму по завышенным ценам. Теперь ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

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