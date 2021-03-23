Глава НКРЭКУ Тарасюк задекларировал новый Lexus ES 250

Мария Шевчук
Мария Шевчук
Экономика
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Глава НКРЭКУ Тарасюк задекларировал новый Lexus ES 250

Глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк задекларировал покупку автомобиля Lexus ES 250 стоимостью 1 364 192 грн.

Об этом свидетельствует обновленная декларация главы НКРЭКУ, обнародованная на сайте Национального агентства по противодействию коррупции.

Автомобиль 2020 года выпуска был оплачен двумя траншами: сначала аванс 30% стоимости и оплата остатка суммы спустя несколько дней. Эти расходы были задекларированы 5-9 февраля, а непосредственно сам автомобиль – 22 февраля.

Согласно последней декларации Тарасюка, глава НКРЭКУ владеет Lexus LS 460 L стоимостью 1,14 млн грн. Также Porsche Macan ценой в 1,24 млн грн записан на жену Викторию Крижановскую.

Отметим, что в конце декабря 2020 года члены НКРЭКУ приняли решение выплатить себе квартальную премию в размере 50% должностного оклада.

Напомним, Валерий Тарасюк возглавил НКРЭКУ в ноябре 2019 года. По данным народных депутатов - членов временной следственной комиссии ВР, Тарасюк был назначен по инициативе олигарха Виктора Пинчука.

В 2019 года за несколько месяцев до назначений, Валерий Тарасюк выступил основным спонсором избирательной кампании близкого к олигарху Пинчуку кандидата Сергея Лещенко на досрочных выборах в Верховную Раду. По данным Нацагентства по противодействию коррупции, Тарасюк перевел на счета Лещенко 414 тыс. грн, что в 2 раза превышало годовую зарплату Тарасюка на его основном месте работы.

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