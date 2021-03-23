Глава НКРЕКП Тарасюк задекларував новий Lexus ES 250

Марія Шевчук
Марія Шевчук
Економіка
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Глава НКРЕКП Тарасюк задекларував новий Lexus ES 250

Голова НКРЕКП Валерій Тарасюк задекларував купівлю автомобіля Lexus ES 250 вартістю 1 364 192 грн.

Про це свідчить оновлена Декларація голови НКРЕКП, оприлюднена на сайті Національного агентства з протидії корупції.

Автомобіль 2020 року випуску був оплачений двома траншами: спочатку аванс 30% вартості і оплата залишку суми через кілька днів. Ці витрати були задекларовані 5-9 лютого, а безпосередньо сам автомобіль-22 лютого.

Згідно з останньою декларацією Тарасюка, голова НКРЕКП володіє Lexus LS 460 L вартістю 1,14 млн грн. Також Porsche Macan ціною в 1,24 млн грн записаний на дружину Вікторію Крижановську.

Відзначимо, що в кінці грудня 2020 року члени НКРЕКП прийняли рішення виплатити собі квартальну премію в розмірі 50% посадового окладу.

Нагадаємо, Валерій Тарасюк очолив НКРЕКП у листопаді 2019 року. За даними народних депутатів-членів тимчасової слідчої комісії ВР, Тарасюк був призначений з ініціативи олігарха Віктора Пінчука.

У 2019 року за кілька місяців до призначень, Валерій Тарасюк виступив основним спонсором виборчої кампанії близького до олігарха Пінчука кандидата Сергія Лещенка на дострокових виборах до Верховної Ради. За даними Нацагентства з протидії корупції, Тарасюк перевів на рахунки Лещенка 414 тис. грн, що в 2 рази перевищувало річну зарплату Тарасюка на його основному місці роботи.

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