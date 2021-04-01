Глава НКРЭКУ стал одним из самым высокооплачиваемых госслужащих в Украине

Заработная плата главы Тарифной комиссии НКРЭКУ в 2020 году увеличилась в 2 раза до 2,15 млн грн в год, что сделало Валерия Тарасюка самым высокооплачиваемым чиновником в стране.

Об этом свидетельствует декларация Тарасюка за 2020 год, обнародованная на сайте НАПК. По сравнению с 2019 годом, среднемесячная зарплата Тарасюка выросла на 94% – с 92 186 грн на месяц до 179 195 грн в месяц.

Для сравнения, президент Владимир Зеленский задекларировал месячную зарплату в 2020 году на уровне 28 000 грн, премьер-министр Денис Шмыгаль – 60 000 грн, глава НАБУ Артем Сытник – 170 000 грн, генпрокурор Ирина Венедиктова – 94 000 грн.

Зарплата Тарасюка также кратно превышает доходы руководителей других регулирующих органов – например, Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку и Нацкомиссии по регулированию в сферах связи и информатизации.

Помимо заработной платы 2,15 млн грн в НКРЭКУ, Тарасюк получил 1,8 млн грн от своей компании "Метал Инвест", занимающейся изготовлением металлоконструкций на территории черкасского предприятия "Химволокно".

Напомним, 16 марта Окружной админсуд Киева обязал Кабмин рассмотреть вопрос увольнения Тарасюка, чьи законные полномочия глав НКРЭКУ истекли в январе 2020 года.

В 2020 году на фоне коррупционного скандала вокруг семейного бизнеса Валерия Тарасюка, оформленного на его родного брата, НАЗК проводило антикоррупционную проверку главы комиссии.

В целом члены НКРЭКУ в 2020 году повысили себе заработную плату в среднем в 2 раза до 200 000 грн в месяц. На 2021 год в бюджете комиссии планируется повышение зарплат еще на 50%.