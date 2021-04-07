Глава Фонда госимущества рассказал, какие объекты нужно забрать у ведомств

Глава Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко считает, что необходимо решить вопрос с тем, что украинские ведомства, государственные агентства и министерства – всего их 96 – управляют 3600 госпредприятиями, а также занимаются сдачей объектов в аренду.

Об этом глава Фонда госимущества рассказал в интервью изданию "Гордон". Он назвал этот процесс "войной с бюрократией" и предложил оставить в собственности ведомств только то, что им действительно необходимо.

"У меня сейчас война даже не с олигархами, это само собой разумеется, а с бюрократией. Ну вот в каждом министерстве есть отделы по сдаче в аренду. В министерстве! Хотя оно должно формировать политику в своей отрасли, а не арендой заниматься", – сказал Сенниченко.

Он отметил, что нередко случается так, что на территории госпредприятий даже возводят высотки под предлогом "совместной деятельности".

"Глазом моргнуть не успеешь, как на территории очередного госпредприятия вырастает жилая высотка под видом договора совместной деятельности: мол, Минобразования нам землю, а мы взамен часть квартир из новостройки преподавателям отдадим. Так ведь не отдают! Видели госпредприятие "Пуща Водица" в Киевской области? Там же уже куча высоток строится!" – рассказал Сенниченко.

Чиновник сообщил, что в Украине самыми крупными арендодателями являются Академия наук и Министерство образования. В то же время, Министерство экономики управляет госпредприятием "Артемсоль", Министерство обороны – отелем "Козацький" в Киеве и гостиницей "Власта" во Львове. Под контролем Государственной фискальной службы находится горнолыжный курорт на Львовщине.

"Министерства, ведомства и агентства прикипели к госактивам и прикрываются социально-популистскими лозунгами: мол, нельзя продавать стратегические объекты. Стратегические действительно нельзя, но при чем здесь отели?" – отметил глава ФГИ.

В связи с этим в Фонде требуют сформировать перечень предприятий, разрешенных и запрещенных к приватизации. Сенниченко также объяснил, что Кабинет Министров решает, кто именно управляет государственным имуществом, а Фонд только ведет учет.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дмитрий Сенниченко рассказал, что в течение нескольких месяцев было проведено 23 аукциона по продаже заводов "Укрспирта" на общую сумму в 1,5 миллиарда гривен.