Глава Фонду держмайна розповів, які об'єкти потрібно забрати у відомств

Глава Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко вважає, що необхідно вирішити питання з тим, що українські відомства, державні агентства і міністерства – всього їх 96 – керують 3600 держпідприємствами, а також займаються здачею об'єктів в оренду.

Про це глава Фонду держмайна розповів в інтерв'ю виданню "Гордон". Він назвав цей процес "війною з бюрократією" і запропонував залишити у власності відомств тільки те, що їм дійсно необхідно.

"У мене зараз війна навіть не з олігархами, це само собою зрозуміло, а з бюрократією. Ну ось у кожному міністерстві є відділи зі здачі в оренду. В міністерстві! Хоча воно повинно формувати політику в своїй галузі, а не орендою займатися", – сказав Сенниченко.

Він зазначив, що нерідко трапляється так, що на території держпідприємств навіть зводять висотки під приводом "спільної діяльності".

"Оком кліпнути не встигнеш, як на території чергового держпідприємства виростає житлова висотка під виглядом договору спільної діяльності: мовляв, Міносвіти нам землю, а ми натомість частину квартир із новобудови викладачам віддамо. Але ж не віддають! Бачили держпідприємство "Пуща Водиця" в Київській області? Там же вже купа висоток будується!" – розповів Сенниченко.

Чиновник повідомив, що в Україні найбільшими орендодавцями є Академія наук і Міністерство освіти. У той же час Міністерство економіки керує держпідприємством "Артемсіль", Міністерство оборони – готелем "Козацький" у Києві і "Власта" у Львові. Під контролем Державної фіскальної служби перебуває гірськолижний курорт на Львівщині.

"Міністерства, відомства та агентства прикипіли до держактивів і прикриваються соціально-популістськими гаслами: мовляв, не можна продавати стратегічні об'єкти. Стратегічні дійсно не можна, але при чому тут готелі?" – зазначив глава ФДМ.

У зв'язку з цим у Фонді вимагають сформувати перелік підприємств, дозволених і заборонених до приватизації. Сенниченко також пояснив, що Кабінет Міністрів вирішує, хто саме керує державним майном, а Фонд тільки веде облік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Дмитро Сенниченко розповів, що протягом кількох місяців було проведено 23 аукціони з продажу заводів "Укрспирту" на загальну суму в 1,5 мільярда гривень.