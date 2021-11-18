Герус обвинил 'Центрэнерго' в обмане с данными по объемам угля

Председатель комитета Верховной Рады по энергетике и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус обвинил государственную энергогенерирующую компанию "Центрэнерго" в обмане государства при предоставлении объемов поставляемого угля.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на его заявление в ходе заседания комитета Рады по энергетике в среду, 17 ноября.

"Конечно у нас будет кризис, если у вас за 3 дня планы гуляют почти на 50%, так нельзя обманывать государство. Если бы вы давали реалистичные планы, то государство могло б раньше принимать необходимые решения... Как такое может быть, что в четверг у вас были планы на 435 тыс. тонн в ноябре, 450 тыс. тонн в декабре, 485 тыс. тонн в январе, а сегодня у вас планы на 265 тыс. тонн в месяц", - сказал Герус.

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В свою очередь финансовый директор "Центрэнерго" Сергей Шубин объясняет это тем, что "Центрэнерго" была сфокусирована на работе с Казахстаном. При этом Герус подчеркнул, что 11 ноября уже было известно о проблемах с поставками со стороны Казахстана.

"Именно такое планирование и создает проблемы. Когда вы в августе говорите, что мы все привезем и все будет хорошо, это создает нереалистичную картину того, что происходит", - подытожил Герус.

Ранее "Центрэнерго" заявила, что компания импортирует 1,5 млн тонн угля в течении отопительного сезона, в частности 663 тыс. тонн угля из Казахстана. Это заявление было сделано спустя 2 недели как РФ заблокировала все поставки из Казахстана.