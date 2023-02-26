Где будут выключать свет в Украине 26 февраля: графики отключений

Сегодня, 26 февраля, в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях не планируется отключения электроэнергии. Однако свет могут выключать в Одессе и Одесском районе.

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Там будут действовать графики стабилизационных отключений. Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК 26 февраля.

"В этот день "Укрэнерго" не предоставлял ограничения потребления электроэнергии. Это позволяет не отключать свет в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях", – отметили в компании. При этом в результате повреждения сетей "Укрэнерго" в некоторых энергоузлах возможны отключения по графику.

Напомним, ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что надеется на то, что лимиты на потребление электроэнергии больше не понадобятся. Он отметил, что энергосистема уже 3-ю неделю работает в бездефицитном режиме, поэтому если не будет новых ударов страны-агрессорки России по энергообъектам, то не придется ограничивать потребление.

"Я рад тому, что сейчас энергосистема работает в бездефицитном режиме, уже третью неделю обеспечиваем производство электроэнергии в полном объеме в соответствии с потреблением... Я очень надеюсь, что лимиты для областей нам в ближайшее время нам не понадобятся вообще с точки зрения потребления", – сказал Галущенко.

OBOZREVATEL писал ранее о том, что, несмотря на стабилизацию ситуации с электроснабжением, энергетики предупреждают: из-за возможных ракетных обстрелов может возникнуть необходимость вновь прибегать к отключениям света. Что, учитывая еще не законченный отопительный сезон, может привести к тому, что украинцы будут мерзнуть в своих квартирах и домах. В связи с этим важно запастись теплой одеждой, которая поможет справляться с холодом.

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