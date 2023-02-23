Украинцам советуют запастись теплой одеждой: поможет согреться при отключениях света

Несмотря на стабилизацию ситуации с электрообеспечением, энергетики предупреждают: ввиду возможных ракетных обстрелов может появиться необходимость снова прибегать к отключениям света. Что, учитывая еще не закончившийся отопительный сезон, может привести к тому, что украинцы будут мерзнуть в своих квартирах и домах. В связи с этим важно запастись теплой одеждой, которая поможет справляться с холодом.

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Лучше всего для этого подойдут изделия из флиса, рассказывают эксперты Visit Ukraine. Ведь в ней и очень и тепло, и свободно двигаться.

При этом, подчеркивается, теплую одежду следует комбинировать с приятной для тела. Так будет комфортно и тепло.

Также рекомендуется приобрести комплект термобелья. При его выборе же следует обратить внимание на содержание шерсти в изделии. Как объясняют авторы материала, самым теплым будет белье из шерсти мериноса. Впрочем, оно же будет и самым дорогим. Бюджетный вариант – термобелье на микрофлисе.

Существует также и термобелье на синтетике. Однако оно подходит только для активного спорта или досуга и категорически не подойдет для утепления в домашних условиях.

Важно также подготовить место для сна. Спать в тепле помогут:

спальник – если человек в спальнике не замерзает в походах, то в комнате тоже будет комфортно. Вкладка для него должна быть из специальной ткани или микрофлиса – путешествиях его используют как постельное белье, а вашей кровати он прибавит несколько градусов;

палатка – от дыхания она быстро нагреется, поэтому спать в ней может быть теплее, чем прямо в постели;

грелка. Если у вас нет специальной грелки, можно набрать в бутылку горячую воду.

Как сообщал OBOZREVATEL, также следует запастись едой – ведь при блекауте может исчезнуть возможность готовить пищу. Особенно у тех украинцев, у кого в домах и квартирах стоят электроплиты.

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