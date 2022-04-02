ГБР инициировало национализацию имущества российских коммерсантов на 93 млн гривен. Фото

Государственное бюро расследований обнаружило на территории Морского торгового порта в Одесской области имущество российских коммерсантов, которое транзитом проходило через Украину. Стоимость металлических заготовок и изделий составляет более 93 миллионов гривен.

Об этом 1 апреля сообщили в пресс-службе бюро. Следователи учреждения обратились к руководителю военно-гражданской администрации области с инициативой принудительно изъять продукцию и передать ее на нужды украинской армии.

Видео дня

В ГБР сообщили, что Вооруженным силам страны для противостояния российским захватчикам уже передали имущество агрессора на миллионы долларов. Речь идет о топливе, железнодорожных вагонах с продукцией, грузовиках, строительных материалах.

Ранее в Верховной Раде одобрили законопроект №7169, определяющий порядок национализации имущества россиян и украинцев, публично отрицающих войну России против Украины. Согласно документу все национализированное имущество будет направлено "в счет будущей репарации в пользу Украины".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине национализируют все оставшиеся на территории страны российские железнодорожные вагоны. В "Укрзалізниці" подсчитали, что это более 15 000 тыс. вагонов, принадлежащих 250 компаниям.

Нам нужна поддержка – помогите OBOZREVATEL благотворительным взносом. Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZREVATEL. Не ведитесь на фейки!