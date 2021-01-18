Газ подешевеет не для всех: украинцев предупредили об обмане с тарифами
Снижение стоимости газа в Украине будет касаться не всех потребителей, а только тех, кто использует газ как отопление.
"Все, что говорит Денис Шмыгаль и Владимир Зеленский, – это откровенная ложь, ведь эта скидка будет касаться небольшого количества наших сограждан", – заявил в эфире ZIK Павел Розенко, который занимал пост вице-премьер-министра в 2016-2019 годах.
По его подсчетам, снижение цен затронет максимум 1,5 миллиона украинцев, которые платили за голубое топливо больше 7,5 грн за кубометр.
"Давайте говорить честно, речь же идет не о 6,99, речь идет о 6,99 и плюс почти 1,8 грн еще за доставку. То есть цена газа будет достигать 9 грн за кубометр", – резюмировал Розенко.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Украине одобрили повышение с 1 января 2021 года тарифов на распределение природного газа. В итоге в среднем цены вырастут на 80%.
"Нафтогаз" с 1 января 2021 больше не будет подключать своих клиентов к тарифу "Годовой". Все, кто успел воспользоваться такой услугой, продолжат получать голубое топливо по фиксированной цене.
Голубое топливо, по оценкам экспертов, будет дорожать до февраля 2021-го.
В декабре многие поставщики не изменили свои тарифы по сравнению с ноябрем, а некоторым удалось даже их снизить.