Газ подешевеет не для всех: украинцев предупредили об обмане с тарифами

Снижение стоимости газа в Украине будет касаться не всех потребителей, а только тех, кто использует газ как отопление.

"Все, что говорит Денис Шмыгаль и Владимир Зеленский, – это откровенная ложь, ведь эта скидка будет касаться небольшого количества наших сограждан", – заявил в эфире ZIK Павел Розенко, который занимал пост вице-премьер-министра в 2016-2019 годах.

По его подсчетам, снижение цен затронет максимум 1,5 миллиона украинцев, которые платили за голубое топливо больше 7,5 грн за кубометр.

"Давайте говорить честно, речь же идет не о 6,99, речь идет о 6,99 и плюс почти 1,8 грн еще за доставку. То есть цена газа будет достигать 9 грн за кубометр", – резюмировал Розенко.

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