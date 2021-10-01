"Гарпок" обеспечил рост уровня оплаты "зеленой" электроэнергии

Государственное предприятие "Гарантированный покупатель" заплатило 675 млн грн производителям электроэнергии по "зеленому" тарифу.

Об этом говорится в сообщении компании.

"Отметим, что предприятие оплачивает всю электроэнергию пропорционально ее объемам. Благодаря этому "Гарантированный покупатель" обеспечивает равный процент расчетов со всеми производителями", – пояснили в компании.

Платеж выполнили 30 сентября 2021 года.

Таким образом предприятие продолжает оплачивать углеродно-нейтральную электроэнергию, которую приобрело в сентябре. За товарную продукцию сентября уже заплатили более 2 млрд грн, что составляет более 57% от ее общей стоимости.