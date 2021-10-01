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"Гарпок" обеспечил рост уровня оплаты "зеленой" электроэнергии
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Государственное предприятие "Гарантированный покупатель" заплатило 675 млн грн производителям электроэнергии по "зеленому" тарифу.
Об этом говорится в сообщении компании.
"Отметим, что предприятие оплачивает всю электроэнергию пропорционально ее объемам. Благодаря этому "Гарантированный покупатель" обеспечивает равный процент расчетов со всеми производителями", – пояснили в компании.
Платеж выполнили 30 сентября 2021 года.
Таким образом предприятие продолжает оплачивать углеродно-нейтральную электроэнергию, которую приобрело в сентябре. За товарную продукцию сентября уже заплатили более 2 млрд грн, что составляет более 57% от ее общей стоимости.