ФРТЭК предупредил Кабмин о негативніх последствиях для инвестклимата из-за регулирования цен на газ

Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса призывает правительство прекратить регулирование цен на газ, поскольку нерыночное регулирование приведет к сокращению добычи газа в Украине и как следствие к увеличению зависимости от его импорта.

Об этом говорится в письмах ФРТЭК к премьер-министру Денису Шмыгалю.

"Ручное регулирование рынка будет иметь крайне негативное последствие на инвестиционный климат Украины, в результате чего с большой вероятностью начнется сокращение объемов добычи газа, что приведет к увеличению его импорта", - говорится в письме Федерации.

ФРТЭК подчеркивает, что законопроектами №6426 и №6426-1 предусматривается полное изменение правил рынка природного газа, в сторону его закрытия от международных рынков и полного прекращения конкуренции на внутреннем рынке.

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В частности, законопроектом №6426 предусматривается запрет на экспортные операции на рынке газа, что фактически уничтожит возможность арбитража между украинским и европейскими рынками.

Федерация отмечает, что законопроект №6426-1, в свою очередь, создаст несогласованности между действующими законами, которые регулируют рынок газа и приведет к его ручному регулированию, что в свою очередь исказит конкуренцию и нарушит принципы закона "О рынке природного газа".

"Федерация работодателей ТЭК Украины обращается к народным депутатам – членам комитета с предложением существенно доработать вышеупомянутые законодательные инициативы, для стабильности функционирования газового рынка и сохранения инвестиционной привлекательности Украины", - подытожили во ФРПЭКУ.

Напомним, 30 декабря Кабмин принял постановление, которым обязал частные компании в Украине продавать до 20% своего газа по льготной цене агрохолдингам и компаниям-производителям хлебопродуктов, молочной продукции и прочего.

Позже Минагрополитики обнародовало перечень компаний, которые имеют право на льготный газ. В список из 6000 компаний вошли крупнейшие агрохолдинги страны.

Ассоциация газодобывающих компаний заявила, что решение правительство о частичной экспроприации газа приведет к падению добычи на 1 млрд м3, а европейские трейдеры отреагировали на инициативу реэкспортом газа обратно в Европу.