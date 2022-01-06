Франция наложила на Google и Facebook многомиллионные штрафы: в чем причина

Французский регулятор данных CNIL оштрафовал компанию Google на 150 млн евро и Facebook на 60 млн евро. Причина – нарушения правил конфиденциальности ЕС.

"CNIL получил несколько жалоб, осуждающих методы отказа от файлов cookie на веб-сайтах google.fr и youtube.com. В июне 2021 года он провел онлайн-проверку этих сайтов", – говорится в сообщении на сайте регулятора.

Так, на компанию GOOGLE LLC был наложен штраф в размере 90 млн евро, а компанию GOOGLE IRELAND LIMITED – 60 млн евро. Отмечается, что суммы были обоснованы, в частности, количеством заинтересованных лиц и значительной прибылью, которую компании получают от рекламы.

Видео дня

"Службы CNIL уже в феврале 2021 года обратили внимание компаний Google на это. Она также напомнила, что CNIL много раз сообщал о том, что отказаться от файлов cookie должно быть так же легко, как и принять их", – говорится в сообщении.

Помимо этого, CNIL наложило на компанию FACEBOOK IRELAND LIMITED штраф в размере 60 млн евро, поскольку пользователям социальной сети Facebook, проживающим во Франции, не разрешалось легко отказаться от файлов cookie.

Кстати, Google в Европе штрафуют не впервые. Ранее суд Евросоюза поддержал решение Еврокомиссии оштрафовать Google на 2,4 млрд евро. Само решение было принято еще в 2017 году. Наказание компания понесет за злоупотребление доминирующим положением на рынке поисковых систем.

Как писал ранее OBOZREVATEL, мошенники завладели активами на полмиллиона долларов, купив рекламу с фейковыми сайтами криптовалютных бирж в поисковике Google. В результате пострадали пользователи популярных в криптоиндустрии инструментов.