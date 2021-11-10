Миллиарды евро штрафа: за что Евросоюз наказал Google
Суд Евросоюза поддержал решение Еврокомиссии оштрафовать Google на 2,4 млрд евро. Само решение было принято еще в 2017 году. Наказание компания понесет за злоупотребление доминирующим положением на рынке поисковых систем.
По информации пресс-службы суда, иск Google против решения Еврокомиссии был отклонен. Таким образом избежать огромного штрафа технологическому гиганту не удалось.
"Суд ЕС общей юрисдикции в целом отклоняет иск Google против решения Еврокомиссии, установившей злоупотребление доминирующим положением", – говорится в сообщении.Что произошло
Штраф был наложен на Google в 2017 году. Тогда техногиганту вменялось нечестное ведение дел на рынке поисковых систем. Отмечалось, что компания предоставляла предпочтения своему сервису Google Shopping перед другими аналогичными инструментам.
"Стратегия Google заключалась не только в том, чтобы привлекать клиентов, сделав свой продукт лучше, чем у конкурентов. Компания злоупотребляла своим доминированием на рынке поисковых систем, продвигая собственный сервис в результатах поиска, занижая конкурентов", – заявила тогда еврокомиссар Маргрет Вестагер.Google может получить еще больший штраф
В текущее время против Google возбуждены три больших судебных дела. И по одному из них его могут заставить заплатить еще больше – 4,3 млрд евро.
Этот штраф компания получила за нарушение антимонопольного законодательства по делу, связанному с операционной системой Android. Это – самый большой штраф, наложенный в Евросоюзе.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что мошенники завладели активами на полмиллиона долларов, купив рекламу с фейковыми сайтами криптовалютных бирж в поисковике Google. В результате пострадали пользователи популярных в криптоиндустрии инструментов.