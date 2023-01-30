Фишинг, бронь отелей, "романтические" мошенничества и звонки: как аферисты обманывают украинцев за границей

Мошенники обворовывают украинцев не только на территории нашего государства, но и за его пределами. Чаще всего аферисты отправляют ссылки на фишинговые сайты, а также звонят гражданам с целью узнать данные банковских карт и получить к ним доступ.

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Об этом рассказала OBOZREVATEL Олеся Данильченко, заместитель директора Украинской межбанковской ассоциации платежных систем ЕМА. "Они (мошенники. – Ред.) получают от жертвы информацию о карте и затем код, который поступает в сообщении. А привязываются в это время к своему устройству и расчеты уже производятся механизированно по карточкам", – сказала она.

Также в других странах, куда едут украинские беженцы, актуальны "романтическая" и инвестиционная схемы. В первом случае злоумышленник завоевывает доверие жертвы, а затем начинает просить деньги якобы для неотложной медицинской помощи или оплаты рейса, чтобы увидеть своего собеседника.

"Еще была ремарка от польских коллег о том, что есть мошенничества после бронирования на Booking. Там неправильно отели хранят данные, то есть в опасной среде. Нельзя сказать, что там много данных вытекает, но надо иметь в виду, что такая возможность существует" , – подытожила Данильченко.

Как стало известно ранее, интернет-мошенники пытаются собрать анкетные данные об украинских беженцах в Литве. Для этого они выдают себя за Департамент миграции и заявляют, что это якобы связано с необходимостью поиска находящихся в стране украинских военнообязанных.

Об этом сообщили в самом Департаменте. Там отметили: украинцам рассылают с официально не существующего электронного адреса письма с анкетой:

в нее просят внести личные данные;

и отправить в консульский отдел посольства Украины в Литве.

OBOZREVATEL писал ранее о том, что в Украине активизировались мошенники, которые предлагают гражданам получить помощь вроде бы от иностранных партнеров государства. Аферисты используют фишинговые сайты, имитирующие популярные украинские банки.

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