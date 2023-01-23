Мошенники от имени иностранных партнеров предлагают получить несуществующие выплаты: как уберечься украинцам

В Украине активизировались мошенники, которые предлагают гражданам получить помощь от иностранных партнеров государства. Аферисты используют фишинговые сайты, имитирующие популярные украинские банки.

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Мошенники предлагают украинцам перейти по ссылке и ввести свои данные для входа в онлайн-банкинг, сообщает пресс-служба Минсоцполитики. Введенные пользователями данные в конце концов попадают к аферистам.

В министерстве призывают украинцев быть бдительными и соблюдать несколько правил, чтобы не стать жертвой злоумышленников:

доверять только официальным ресурсам (например, официальному сайту Минсоцполитики и платформы єДопомога);

не вводить реквизиты платежных карт на незнакомых и подозрительных вебсайтах;

в случае ввода данных на мошеннических ресурсах – немедленно заблокировать карту;

соблюдать правила финансовой и кибергигиены.

Отметим, что такие схемы – не редкость во время войны, в арсенале аферистов есть много разных способов. К примеру, они используют проблемы со связью и мобильным интернетом в своих схемах. Они представляются жертве рабочим компании-оператора и просят назвать отправленный на телефон код.

Когда человек этот код называет, аферист получает доступ в личный кабинет на сайте оператора. После этого мошенники могут воспользоваться функцией перевыпуска SIM-карты, рассказала OBOZREVATEL Олеся Данильченко, заместитель директора Украинской межбанковской ассоциации платежной системы ЕМА.

Причем повод у мошенников, отмечает специалист, может быть разный. Если сейчас говорят украинцам о качестве связи, то раньше это был переход с 3G на 4G.

Как ранее писал OBOZREVATEL, интернет-мошенники пытаются собрать анкетные данные об украинских беженцах в Литве. Для этого они выдают себя за Департамент миграции и заявляют, что это якобы связано с необходимостью поиска находящихся в стране украинских военнообязанных.

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