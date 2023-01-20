Мошенники "охотятся" на личные данные украинских беженцев в Литве: как их распознать
Интернет-мошенники пытаются собрать анкетные данные об украинских беженцах в Литве. Для этого они выдают себя за Департамент миграции и заявляют, что это якобы связано с необходимостью поиска пребывающих в стране украинских военнообязанных.
Об этом сообщили в самом Департаменте. Там отметили: украинцам рассылают с официально не существующего электронного адреса письма с анкетой:
- в нее просят ввести личные данные;
- и отправить в консульский отдел посольства Украины в Литве.
"Департамент миграции не формирует таких анкет и не ищет украинских военнообязанных беженцев. Игнорируйте такие письма, это дезинформация. Они не направляются ни Миграционной службой, ни посольством Украины", – говорится в сообщении.
В Департаменте также призвали украинцев в Литве "тщательно проверять и критически оценивать информацию подобного содержания". А также сообщать о получении таких писем по телефону общей помощи 112.
Тем временем, в Италии беженцы из Украины могут получить одноразовую помощь в 150 евро. Однако не все – только те, у кого доходы не превышают 20 000 евро в год за налоговый период 2021 года.
Оформить выплату следует до 31 января 2023 года. Заявку на выплату могут подать:
- скоординированные и постоянные сотрудники;
- научные сотрудники;
- аспиранты со стипендиями;
- сезонные работники;
- работники с перерывами;
- работники сферы развлечений.
Подать заявление на выплату можно через сервис 150 euro - Domanda. На сайте необходимо авторизироваться. Сделать это можно с помощью:
- налогового кода;
- одной из электронных верификационных систем Италии.
Также заявку можно подать через контактный центр. Номера:
- 803 164 – со стационарного телефона;
- 06 164 164 – с мобильного.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Польше же украинцы смогут претендовать на пенсию в этой стране. Но только имеющие рабочий стаж.
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