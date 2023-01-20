Мошенники "охотятся" на личные данные украинских беженцев в Литве: как их распознать

Интернет-мошенники пытаются собрать анкетные данные об украинских беженцах в Литве. Для этого они выдают себя за Департамент миграции и заявляют, что это якобы связано с необходимостью поиска пребывающих в стране украинских военнообязанных.

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Об этом сообщили в самом Департаменте. Там отметили: украинцам рассылают с официально не существующего электронного адреса письма с анкетой:

в нее просят ввести личные данные;

и отправить в консульский отдел посольства Украины в Литве.

"Департамент миграции не формирует таких анкет и не ищет украинских военнообязанных беженцев. Игнорируйте такие письма, это дезинформация. Они не направляются ни Миграционной службой, ни посольством Украины", – говорится в сообщении.

В Департаменте также призвали украинцев в Литве "тщательно проверять и критически оценивать информацию подобного содержания". А также сообщать о получении таких писем по телефону общей помощи 112.

Тем временем, в Италии беженцы из Украины могут получить одноразовую помощь в 150 евро. Однако не все – только те, у кого доходы не превышают 20 000 евро в год за налоговый период 2021 года.

Оформить выплату следует до 31 января 2023 года. Заявку на выплату могут подать:

скоординированные и постоянные сотрудники;

научные сотрудники;

аспиранты со стипендиями;

сезонные работники;

работники с перерывами;

работники сферы развлечений.

Подать заявление на выплату можно через сервис 150 euro - Domanda. На сайте необходимо авторизироваться. Сделать это можно с помощью:

налогового кода;

одной из электронных верификационных систем Италии.

Также заявку можно подать через контактный центр. Номера:

803 164 – со стационарного телефона;

06 164 164 – с мобильного.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Польше же украинцы смогут претендовать на пенсию в этой стране. Но только имеющие рабочий стаж.

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