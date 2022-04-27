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Жители России не могут перевести деньги за границу: проблемы начались даже в SWIFT

Ксения Капустинская
Личные финансы
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Россияне не могут стабильно пользоваться переводами через SWIFT

Денежные переводы россиян за границу через систему SWIFT (из тех банков, которые не попали под санкции) стали задерживаться на несколько недель. Некоторые платежи и вовсе возвращаются. Это стало проблемой для населения, т.к. других способов отправить деньги за границу у россиян почти не осталось. Эксперты объясняют задержки ручной проверкой отправителей, которую проводят иностранные банки.

Об этом рассказали клиенты и сотрудники финучреждений, пишет РБК. Источник в одном из крупных российских банков отметил, что иностранные контрагенты " стали внимательнее относиться к переводам из России через SWIFT".

В частности, проводится выборочная проверка отправителей. Ее причины не указывают, а сроки проведения некоторых переводов могут растягиваться на недели, чего раньше не было. В случае отказа в проведении перевода причины тоже не разглашаются.

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Этот банк посоветовал своим клиентам разбивать крупные переводы на несколько частей. Банкиры считают, что таком случае хотя бы часть денег придет оперативно и не задержится из-за проверки.

Представитель банка "Уралсиб" считает, что проверки могут касаться вообще всех переводов из российских банков, хотя по статистике сильно задерживается каждый шестой платеж. "Сроки исполнения могут быть до трех недель, возможно и более. Статус перевода в течение этого времени может быть без изменения", – рассказал банкир.

Клиент Тинькофф Банка рассказал, что дважды пытался отправить деньги через SWIFT на счет в Армении, но оба раза деньги возвращались. При этом с него дважды взяли комиссию – по $15, а на счет возвращалась сумма даже меньше той, которая должна была бы вернуться при таком тарифе. Дело в том, что при SWIFT-переводах комиссию также могут взимать банки-посредники).

О подобных проблемах рассказывали пользователи VC.ru. По их словам, проблемы возникли с британской системой Revolut. Жителей государства-агрессора просит кого-то перевести деньги на его счет Revolut по реквизитам SWIFT. Деньги списывают с российского счета. При этом на счет банка Revolut они не зачисляются.

В частности, одна из клиенток перевела ему 2 тыс. евро со счета в частном российском банке на Revolut. После этого аж две недели средства "висели" на счете последнего в статусе ожидания.

В службе поддержки британского банка сказали, что переводить деньги в РФ и из нее клиенты сервиса не могут "из-за обстоятельств, происходящих на территории Украины". В результате деньги вернулись на счет отправительницы.

Проблемы с переводами через SWIFT стали серьезной проблемой для россиян, так как теперь это едва ли не единственный способ отправить деньги за границу. Переводы через международные платежные системы Visa и Mastercard, а также через сервис Western Union для россиян недоступны из-за санкций.

Однако и такие переводы могут осуществлять далеко не все российские банки. От SWIFT отключены ВТБ, "Россия", "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. Возможность делать валютные переводы также потеряли банки, которые не отключены от SWIFT, но находятся в санкционном списке США –Сбербанк и Альфа-банк.

Как сообщал OBOZREVATEL, банки в ЕС и Великобритании вводят более жесткие ограничения на операции граждан РФ, нежели это прописано в санкциях. С проблемами сталкиваются все россияне. Токсичными стали не только "большие деньги", но и вообще любые транзакции, связанные с РФ. Большинство клиентов жалуются на блокировку переводов средств со счета на счет.