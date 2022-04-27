Жители России не могут перевести деньги за границу: проблемы начались даже в SWIFT

Денежные переводы россиян за границу через систему SWIFT (из тех банков, которые не попали под санкции) стали задерживаться на несколько недель. Некоторые платежи и вовсе возвращаются. Это стало проблемой для населения, т.к. других способов отправить деньги за границу у россиян почти не осталось. Эксперты объясняют задержки ручной проверкой отправителей, которую проводят иностранные банки.

Об этом рассказали клиенты и сотрудники финучреждений, пишет РБК. Источник в одном из крупных российских банков отметил, что иностранные контрагенты " стали внимательнее относиться к переводам из России через SWIFT".

В частности, проводится выборочная проверка отправителей. Ее причины не указывают, а сроки проведения некоторых переводов могут растягиваться на недели, чего раньше не было. В случае отказа в проведении перевода причины тоже не разглашаются.

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Этот банк посоветовал своим клиентам разбивать крупные переводы на несколько частей. Банкиры считают, что таком случае хотя бы часть денег придет оперативно и не задержится из-за проверки.

Представитель банка "Уралсиб" считает, что проверки могут касаться вообще всех переводов из российских банков, хотя по статистике сильно задерживается каждый шестой платеж. "Сроки исполнения могут быть до трех недель, возможно и более. Статус перевода в течение этого времени может быть без изменения", – рассказал банкир.

Клиент Тинькофф Банка рассказал, что дважды пытался отправить деньги через SWIFT на счет в Армении, но оба раза деньги возвращались. При этом с него дважды взяли комиссию – по $15, а на счет возвращалась сумма даже меньше той, которая должна была бы вернуться при таком тарифе. Дело в том, что при SWIFT-переводах комиссию также могут взимать банки-посредники).

О подобных проблемах рассказывали пользователи VC.ru. По их словам, проблемы возникли с британской системой Revolut. Жителей государства-агрессора просит кого-то перевести деньги на его счет Revolut по реквизитам SWIFT. Деньги списывают с российского счета. При этом на счет банка Revolut они не зачисляются.

В частности, одна из клиенток перевела ему 2 тыс. евро со счета в частном российском банке на Revolut. После этого аж две недели средства "висели" на счете последнего в статусе ожидания.

В службе поддержки британского банка сказали, что переводить деньги в РФ и из нее клиенты сервиса не могут "из-за обстоятельств, происходящих на территории Украины". В результате деньги вернулись на счет отправительницы.

Проблемы с переводами через SWIFT стали серьезной проблемой для россиян, так как теперь это едва ли не единственный способ отправить деньги за границу. Переводы через международные платежные системы Visa и Mastercard, а также через сервис Western Union для россиян недоступны из-за санкций.

Однако и такие переводы могут осуществлять далеко не все российские банки. От SWIFT отключены ВТБ, "Россия", "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. Возможность делать валютные переводы также потеряли банки, которые не отключены от SWIFT, но находятся в санкционном списке США –Сбербанк и Альфа-банк.

Как сообщал OBOZREVATEL, банки в ЕС и Великобритании вводят более жесткие ограничения на операции граждан РФ, нежели это прописано в санкциях. С проблемами сталкиваются все россияне. Токсичными стали не только "большие деньги", но и вообще любые транзакции, связанные с РФ. Большинство клиентов жалуются на блокировку переводов средств со счета на счет.