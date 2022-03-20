Жену "правой руки" Авакова обвинили в вывозе $28 млн из Украины: экс-нардеп все опроверг. Детали скандала

На венгерско-украинской границе 14 марта якобы была остановлена жена Игоря Котвицкого – нардепа VIII созыва от фракции "Народный франт" и правой руки Арсена Авакова – с 28,8 млн долларов и 1,3 млн евро наличными в чемоданах. Сам политик отрицает все обвинения и утверждает – это фейк, а его деньги якобы продолжают сохраняться в украинских банках.

Фотографии шести чемоданов, напакованных купюрами, появились в сети в воскресенье, 20 марта. Вероятное правонарушение OBOZREVATEL подтвердили также собственные источники.

По нашим данным, колоссальную сумму наличных пытались провести через пункт пропуска "Вилок". Деньги, предварительно, нашлись в минивэне Opel Vivaro. Задекларированы в Украине они не были.

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С женой экс-нардепа, по данным источников, границу пересекали еще одна гражданка Украины и два гражданина Венгрии.

На странице в Facebook Евгения Шевченко отмечается, что Анастасия Котвицкая якобы пересекла украинскую таможню без проблем, а деньги выявили венгерские пограничники.

В то же время в комментарии СМИ Котвицкий заявил: распространяемая информация не соответствует действительности.

Он утверждает, что его жену никто не задерживал. Более того: она якобы пересекала госграницу еще неделю назад, готовясь к появлению на свет малыша, а после – сама вернулась обратно.

"Она уезжала неделю назад и договаривалась о родах, где рожать и у кого! Нам за 10-12 дней срок. Должны были рожать в "Аисте", в Буче, но там все разбомбили", – пояснил политический деятель.

Он назвал историю с деньгами в чемоданах очень неприятной выдумкой. "Все мои деньги находятся в украинских банках, я ничего не вывозил. Помогаю из Закарпатья гуманитарной помощью для родного Харькова. Но кому даже сейчас скучно живется без политики и "сенсаций". Пусть протоколы покажут или что там есть", – заявил Котвицкий.

"Пока жена в Украине вместе со мной. Поедет на следующей неделе", – добавил бывший народный депутат.

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