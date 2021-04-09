Зеленский ввел в действие санкции СНБО против Януковича и Ко

Президент Украины Владимир Зеленский 9 апреля ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против экс-главы страны Виктора Януковича, экс-премьера Николая Азарова и ряда бывших топ-чиновников.

Глава страны подписал соответствующий указ №151/2021. Об этом сообщается на сайте Офиса президента. Отметим, что речь идет об ограничениях, которые в СНБО решили ввести на заседании 19 марта.

Бессрочные санкции введено против Януковича, Азарова, а также:

народного депутата Украины 5-7 созывов Вадима Колесниченко;

экс-главы парламента Автономной республики Крым Владимира Константинова;

самопровозглашенного "главы" Крыма Сергея Аксенова;

депутатов Госдумы РФ Константина Затулина и Натальи Поклонской;

олигарха Сергея Курченко;

экс-командира полка милиции особого назначения "Беркут" Сергея Кусюка;

экс-министров обороны Украины Павла Лебедева и Дмитрия Саламатина;

главы "ЛНР", Леонида Пасечника;

экс-генпрокурора Украины Виктора Пшонки;

экс-главы Национального банка Игоря Соркина;

экс-министра образования и науки Украины Дмитрия Табачника и др.

Также сроком на три года вводятся санкции в виде блокирования активов против трех юридических лиц: "Endless Moonlight Limited" и "Trading Field Limited", зарегистрированных в Китае, а также ООО "ИСС-Софт", зарегистрированной в Москве (РФ).

Контроль за выполнением решения Совета нацбезопасности и обороны возложено на секретаря ведомства Алексея Данилова.

Указ Зеленского вступил в силу со дня его опубликования – 9 апреля.

Указ президента president.gov.ua

Напомним, ранее стало известно, что Служба безопасности Украины рекомендовала СНБО ввести экономические санкции против бывшего президента Януковича и ряда других высокопоставленных чиновников из его окружения.

Как писал OBOZREVATEL: