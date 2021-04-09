Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти Януковича і Ко

Дар'я Дурова Особисті фінанси 21:21, 9.04.2021 Оновлено: 22:09, 9.04.2021

Президент України Володимир Зеленський 9 квітня ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про санкції проти ексглави країни Віктора Януковича, експрем'єра Миколи Азарова та низки колишніх топчиновників.

Глава країни підписав відповідний указ №151/2021. Про це повідомляється на сайті Офісу президента. Зазначимо, що йдеться про обмеження, які в РНБО вирішили ввести на засіданні 19 березня.

Безстрокові санкції введено проти Януковича, Азарова, а також:

  • народного депутата України 5-7 скликань Вадима Колесніченка;

  • ексглави парламенту Автономної республіки Крим Володимира Константінова;

  • самопроголошеного "глави" Криму Сергія Аксьонова;

  • депутатів Держдуми РФ Костянтина Затуліна та Наталії Поклонської;

  • олігарха Сергія Курченка;

  • екскомандира полку міліції особливого призначення "Беркут" Сергія Кусюка;

  • ексміністрів оборони України Павла Лебедєва та Дмитра Саламатіна;

  • глави "ЛНР", Леоніда Пасічника;

  • ексгенпрокурора України Віктора Пшонки;

  • ексглави Національного банку Ігоря Соркіна;

  • ексміністра освіти і науки України Дмитра Табачника та ін.

Також терміном на три роки вводяться санкції у вигляді блокування активів проти трьох юридичних осіб: "Endless Moonlight Limited" та "Trading Field Limited", зареєстрованих у Китаї, а також ТОВ "ІСС-Софт", зареєстрованої в Москві (РФ).

Контроль за виконанням рішення Ради нацбезпеки та оборони покладено на секретаря відомства Олексія Данілова.

Указ Зеленського набрав чинності з дня його опублікування – 9 квітня.

Указ президента
president.gov.ua

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Служба безпеки України рекомендувала РНБО ввести економічні санкції проти колишнього президента Януковича й низки інших високопосадовців з його оточення.

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