Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти Януковича і Ко

Президент України Володимир Зеленський 9 квітня ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про санкції проти ексглави країни Віктора Януковича, експрем'єра Миколи Азарова та низки колишніх топчиновників.

Глава країни підписав відповідний указ №151/2021. Про це повідомляється на сайті Офісу президента. Зазначимо, що йдеться про обмеження, які в РНБО вирішили ввести на засіданні 19 березня.

Безстрокові санкції введено проти Януковича, Азарова, а також:

народного депутата України 5-7 скликань Вадима Колесніченка;

ексглави парламенту Автономної республіки Крим Володимира Константінова;

самопроголошеного "глави" Криму Сергія Аксьонова;

депутатів Держдуми РФ Костянтина Затуліна та Наталії Поклонської;

олігарха Сергія Курченка;

екскомандира полку міліції особливого призначення "Беркут" Сергія Кусюка;

ексміністрів оборони України Павла Лебедєва та Дмитра Саламатіна;

глави "ЛНР", Леоніда Пасічника;

ексгенпрокурора України Віктора Пшонки;

ексглави Національного банку Ігоря Соркіна;

ексміністра освіти і науки України Дмитра Табачника та ін.

Також терміном на три роки вводяться санкції у вигляді блокування активів проти трьох юридичних осіб: "Endless Moonlight Limited" та "Trading Field Limited", зареєстрованих у Китаї, а також ТОВ "ІСС-Софт", зареєстрованої в Москві (РФ).

Контроль за виконанням рішення Ради нацбезпеки та оборони покладено на секретаря відомства Олексія Данілова.

Указ Зеленського набрав чинності з дня його опублікування – 9 квітня.

Указ президента president.gov.ua

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Служба безпеки України рекомендувала РНБО ввести економічні санкції проти колишнього президента Януковича й низки інших високопосадовців з його оточення.

Як писав OBOZREVATEL: