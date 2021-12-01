Зеленский пообещал перевести плату за недра украинским детям: на что можно потратить

Президент Владимир Зеленский в ближайшее время внесет законопроект об экономическом паспорте. В результате плату за ренту недр будут переводить на индивидуальные счета украинским детям. Деньги можно будет потратить, в частности, на образование.

Об этом глава государства заявил 1 декабря во время своего обращения к парламенту. Выступление транслировалось на официальном канале Рады.

"Я вношу законопроект об экономическом паспорте Украины. В соответствии с ним все деньги, плата за наши недра накапливаются на персональных счетах детей", – сказал президент.

Накопленные деньги можно будет потратить на образование или недвижимость в Украине, добавил Зеленский. "По достижении совершеннолетия наши дети смогут использовать эти деньги для получения образования в Украине или покупки собственного жилья в Украине", – пояснил глава государства.

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Подобный механизм существует и в Норвегии. В государстве доходы от нефти распределяют среди граждан – открывают счета для новорожденных. А в ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты) открывают депозитные счета, в которые поступают средства.

После достижения совершеннолетия деньги можно использовать на любые цели. Также подобные механизмы есть и в Саудовской Аравии и Кувейте.

Отметим, законопроект об "экономическом паспорте" появился в парламенте в январе минувшего года. Под "экономическим паспортом украинца" подразумевается личный счет детей, которые должны родиться в Украине после 1 января 2021-го и прожить на ее территории 18 лет.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине все рожденные дети до 18 лет смогут накапливать средства от использования недр. По словам советника президента Олега Устенко, планируется создать своеобразный украинский Фонд благосостояния. Он будет наполняться за счет продажи лицензий на разработку полезных ископаемых, приватизации, профицитных средств госбюджета, когда они появятся.