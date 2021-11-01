Заробитчане в деле: в Украину из-за границы перевели миллиарды долларов

В Украину поступает все больше денег в виде частных переводов. Так, с начала 2021 года их объем составил более 10 млрд долларов. Значительную часть этой суммы составляют переводы от заробитчан.

Согласно информации Национального банка Украины, только в сентябре в Украину из-за границы было совершено денежных переводов на 1,26 млрд, что на 23% больше показателя сентября 2020 года. А по сравнению с январем–сентябрем 2020-го объем таких переводом в 2021 году вырос на 19,2%, или 1,703 млрд долларов.

В своих подсчетах Нацбанк учитывал как официальные, так и неофициальные каналы поступления денег в Украину. Так, по официальным путям было передано 5,951 млрд долларов. В том числе:

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2,317 млрд долларов ​​– через международные платежные системы;

2 986 млрд долларов – другие частные переводы;

668 млн долларов – через корреспондентские счета банков.

По неофициальным каналам с начала 2021 года было переведено 4,388 млрд долларов. Значительную часть от официальных и неформальных переводов составляют деньги заробитчан.

Украинцы уезжают работать в Польшу, Германию и другие страны ЕС из-за огромной разницы в зарплатах. Такая ситуация уже привела к дефициту на внутреннем рынке труда. От этого страдает экономика Украины: у работодателей нет возможности привлекать профессиональных сотрудников, поэтому приходится конкурировать с иностранцами. И выиграть в этой конкуренции крайне сложно.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что польские работодатели нуждаются в заробитчанах из Украины. О нехватке рабочих сообщают все кадровые агентства для иностранцев.