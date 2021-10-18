Украинских заробитчан зовут в Германию: кому без высшего образования заплатят 100 тыс. грн и за что

Украинцы без высшего образования могут найти работу в Германии с зарплатой около 100 тыс. грн в месяц. Большинство предложений – для специалистов рабочих специальностей без высшего образования.

Как следует из данных кадрового портала work.ua, самую большую зарплату предлагают для сварщиков. Они могут получать до 140 тыс. грн в месяц. Стоит учитывать, что средняя зарплата в Германии составляет около 174 тыс. грн. То есть украинским заробитчанам предлагают меньше, чем в среднем зарабатывают немцы.

Сварщик – от 70 тыс. до 140 тыс. грн в месяц

Вакансия предполагает, что после получения рабочей визы в Латвии заробитчан отправят в командировки в Германию по рабочей визе Van der elst visa. Работодатель обещает, что все расходы по поездке и оформлению документов – за счет фирмы, жилье оплачивается (по 2 человека в комнате).

Видео дня

Требования: опыт работы 135 методом от 5 лет; сварка на больших токах 280−300 А; подтверждающие документы сварщика, можно украинские, но приветствуется европейский сертификат, получить можно в Харькове.

Сварщик на аргон – от 92 тыс. до 117 тыс. грн

Варить придется трубы, металлоконструкции. Ежедневно придется работать по 11 часов, в субботу – 8 часов. В неделю будет всего один выходной – в воскресенье. "Оформляем трудовой договор. Приветствуется наличие водительских прав. Если вам подходит эта вакансия, звоните расскажу и объясню (резюме не обрабатываем лучше позвонить)", – говорится в объявлении.

Укладчик плитки – от 67 тыс. до 100 тыс. грн

В Германию требуются мастера для выполнения работ по укладке клинкерной плитки. Среди требований: аккуратность, профессионализм, опыт работы.

Условия:

Полный рабочий день на территории стройки.

Спецодежда, жилье и транспорт предоставляет фирма.

Инструмент выдаётся на объекте.

Выполнение работ по контракту на 6 месяцев.

Бесплатная доставка до строительного объекта.

Проживание за счет компании, питание за свой счет (кухни оборудованы всем необходимым).

Стоит отметить, что значительную часть объявлений о работе в Польше, Германии и других странах ЕС размещают мошенники. Их цель – еще до трудоустройства получить деньги якобы за "бронирование вакансии", "оформление документов" и т.д. Получив средства, они исчезают.

Украинцы уезжают работать в Польшу, Германию и другие страны ЕС из-за огромной разницы в зарплатах. Такая ситуация уже привела к дефициту на внутреннем рынке труда. От этого страдает экономика Украины, у работодателей нет возможности привлекать профессиональных сотрудников, конкурировать приходится и с иностранцами и выиграть в этой конкуренции крайне сложно.

С такой же проблемой столкнулась и Польша. Поляки едут на работу в Германию, Норвегию. Но если на их рынке труда дефицит рабочей силы компенсируют украинцы, то в Украину из-за невысоких зарплат европейцы на работу не ездят.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Чехии для украинцев открыли сотни разных вакансий: в первую очередь в соседней стране нуждаются в разнорабочих, технических и медицинских сотрудниках. Размер зарплаты зависит от условий и может составлять до 150 тыс. грн в месяц.