Заробитчане перевели в Украину почти 3 миллиарда евро за полгода: откуда больше всего

За первые шесть месяцев 2021 года заробитчане перевели в Украину более 2,5 млрд евро. Больше всего денег трудовые мигранты переслали из Польши, Литвы, Германии, Великобритании и Венгрии.

В целом средства в нашу страну переводили из 160 государств мира. Об этом сообщает "Закордон 24" со ссылкой на статистику TransferGo.

При этом в текущем году зафиксировали существенный рост объемов денежных переводов из европейских стран, если сравнивать с 2020-м. В частности, с Литвы – на 108%, Германии – на 72%, Великобритании – на 152%.

Сколько переводов делает один заробитчанин?

Количество переводов на одного трудового мигранта увеличилось. При этом суммы стали меньше. Так, в 2019 году заробитчанин делал в среднем 3 перевода за 3 месяца. В 2021-м – 4. Сумма переводов нынче составляет примерно 198 евро (6217 грн по сегодняшнему курсу), однако еще годом ранее – 215 евро (6751 грн).

Видео дня

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, часть украинских заробитчан за рубежом, которые не имеют разрешения на работу, рискуют стать персонами нон грата. В ЕС действуют серьезные правила для нелегалов, начиная от ареста и вплоть до запрета на въезд.