Заробитчанам могут запретить въезд в ЕС: за что и как наказывают украинцев

Тысячи украинцев работают в странах Европейского Союза без разрешения. Они ежедневно нарушают закон и рискуют в любой момент лишиться права въезда.

Украинцы – первые по количеству нелегальных сотрудников в Польше. Кроме того, заробитчане из-за мошенничества со стороны недобросовестных компаний или же в попытках обойти закон подделывают приглашения на работу, медицинские страховки.

За что могут запретить въезд в ЕС и какие обязательства есть у заробитчан в Украине, читайте в материале OBOZREVATEL.

Работают с нарушениями и рискуют попасть под запрет въезда

Львиная доля украинцев работает за границей нелегально. К примеру, в прошлом году польские пограничники проверили работников без гражданства и нашли 14,7 тыс. нарушителей. Из них 11 тыс. – украинцы. Все они на три-пять лет рискуют лишиться права въезжать на территорию соседнего государства, также за нарушения грозит крупный штраф.

Кроме того, Украина лидирует по количеству граждан-"нелегалов", которых обнаружила за последний год полиция Чехии, сообщает "Чешское радио". Всего в республике в 2020 году правоохранители задержали 7093 нелегальных мигранта.

Люди просто въезжают по туристической визе и остаются работать там, где по закону необходима рабочая виза и разрешение на трудоустройство, рассказала OBOZREVATEL глава комитета по международному праву Ассоциации юристов Украины Анна Буквич.

"Как только страна выявляет, что такой человек работает без разрешения на трудоустройство, она может прибегнуть к таким мерам, как штраф и экстрадиция. Экстрадиция это наиболее жесткая мера, которая, как правило, применяется в странах Европы. В некоторых других странах достаточно только штрафа. Взыскания за такое нарушение измеряются в тысячах евро. Но суммы могут быть разные и зависят от страны и строка нарушения. К тому же, если вы вовремя не оплатили штраф, он удваивается", – пояснила Буквич.

Также часто украинцы попадаются на таких нарушениях:

отсутствие медицинской страховки;

отсутствие регистрации в органах внутренних дел принимающей страны или миграционных органах;

неуплата штрафов за мелкие правонарушения, например, нарушение ПДД.

Генеральный консул Украины в Люблине (Польша) Василий Павлюк подтвердил, что заробитчане при нарушении правил могут на три года лишиться права въезда на территорию соседнего государства. Также консул напомнил о необходимости соблюдать законы другой страны.

К примеру, в прошлом году Польша депортировала 33 украинцев из-за того, что они пытались на автомобили пересечь границу с Чехией в неустановленном месте. Все они взяли на себя обязательство покинуть территорию страны. В будущем, вероятно, в визах им будут отказывать и работать в ЕС они больше не смогут.

Какие налоги должны платить заробитчане и могут ли наказать за неуплату?

Украинцы, которые получают доход за границей, обязаны платить подоходный налог, как и все. Директор Baker Tilly Ukraine Александр Почкун добавляет: доходы заробитчан облагаются с определенной особенностью.

Если украинец работает в стране, с которой подписано специальное соглашение, то по приезду в Украину нужно заполнить декларацию и компенсировать только налоговую ставку. К примеру, в Болгарии подоходный налог составляет 10%. Если с ней подписано специальное соглашение, то в Украине нужно будет доплатить налог в размере 9,5% (в Украине подоходный налог с военным сбором составляет 19,5%).

Те заробитчане, которые получают доход нелегально, вынуждены будут платить налог в Украине по полной ставке. Правда, многие трудовые мигранты не платят налоги ни в той стране, в которой зарабатывают деньги, ни по месту регистрации.

Если не прийти и не заполнить декларацию, налоговая взимать налоги с такого дохода не сможет. Большинство заробитчан, приезжая в Украину, декларации не заполняют. А некоторые даже не знают о такой необходимости. При этом среди мигрантов часто появляются разговоры о том, что их, мол, заставят платить налоги или могут насчитывать штрафы за неуплату с помощью приложения "Дія".

Как рассказал OBOZREVATEL министр цифровизации Михаил Федоров, на самом деле "Дія" никак не контролирует, как украинцы платят налоги и не может штрафовать. Приложение показывают те штрафы, которые уже есть в реестрах. Например, за нарушение правил дорожного движения, неуплату алиментов, долгов по кредитам и т.д.

"Дія" не может начислить вам ни один штраф. В приложении можно увидеть только те штрафы за нарушение ПДД и долги по исполнительным производствами, которые уже есть в соответствующих реестрах. Наоборот, благодаря тому, что осенью мы запустили услугу "Исполнительное производство" в "Дія", можно избежать ситуаций, когда человек просто не знал о долге и поэтому не оплатила его вовремя. Ведь его сразу можно оплатить в приложения – удобно и быстро", – пояснил Михаил Федоров.

Как рассказывают в Государственной налоговой службы, из более 330 млрд грн, которые заробитчане ежегодно зарабатывают за границей и переводят в Украину, декларируют только 11 млрд грн. То есть абсолютное большинство трудовых мигрантов свою обязанность платить налоги в Украине игнорируют.

Трудовая миграция – необратимый процесс во всем мире. Литовцы, поляки и чехи уезжают на работу в страны ЕС с более высокими зарплатами – Германию, Норвегию, Данию. В то время как украинцы ищут заработки в Польше и Чехии, где средняя зарплата в 3-3,5 раза выше, чем в Украине. Однако для того, чтобы защитить свои права, каждый заробитчанин обязан не только соблюдать законы чужой страны, но и платить налоги в бюджет своего собственного государства.