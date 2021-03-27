Заробітчанам можуть заборонити в'їзд в ЄС: за що і як карають українців

Тисячі українців працюють в країнах Європейського Союзу без дозволу. Вони щодня порушують закон і ризикують в будь-який момент втратити право в'їзду.

Українці – перші за кількістю нелегальних працівників у Польщі. Крім того, заробітчани з-за шахрайства з боку недобросовісних компаній або ж в спробах обійти закон підробляють запрошення на роботу, медичні страховки.

За що можуть заборонити в'їзд в ЄС і які зобов'язання є у заробітчан в Україні, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Працюють з порушеннями і ризикують потрапити під заборону в'їзду

Левова частка українців працює за кордоном нелегально. Наприклад, в минулому році польські прикордонники перевірили працівників без громадянства і знайшли 14,7 тис. Порушників. З них 11 тис. – українці. Всі вони на три-п'ять років ризикують втратити право в'їжджати на територію сусідньої держави, також за порушення загрожує великий штраф.

Крім того, Україна лідирує за кількістю громадян-"нелегалів", яких виявила за останній рік поліція Чехії, повідомляє "Чеське радіо". Всього в республіці в 2020 році правоохоронці затримали 7093 нелегальних мігранти.

Люди просто в'їжджають по туристичній візі і залишаються працювати там, де за законом необхідна робоча віза і дозвіл на працевлаштування, розповіла OBOZREVATEL глава комітету з міжнародного права Асоціації правників України Ганна Буквич.

"Як тільки країна виявляє, що така людина працює без дозволу на працевлаштування, вона може вдатися до таких заходів, як штраф і екстрадиція. Екстрадиція це найбільш жорстка міра, яка, як правило, застосовується в країнах Європи. У деяких інших країнах досить тільки штрафу. Стягнення за таке порушення вимірюються в тисячах євро. Але суми можуть бути різні і залежать від країни і рядок порушення. До того ж, якщо ви вчасно не сплатили штраф, він подвоюється ", – пояснила Буквич.

Також часто українці попадаються на такі порушення:

відсутність медичної страховки;

відсутність реєстрації в органах внутрішніх справ приймаючої країни або міграційних органах;

несплата штрафів за дрібні правопорушення, наприклад, порушення правил дорожнього руху.

Генеральний консул України в Любліні (Польща) Василь Павлюк підтвердив, що заробітчани при порушенні правил можуть на три роки втратити право в'їзду на територію сусідньої держави. Також консул нагадав про необхідність дотримуватися законів іншої країни.

Наприклад, в минулому році Польща депортувала 33 українців через те, що вони намагалися на автомобілі перетнути кордон з Чехією в невстановленому місці. Всі вони взяли на себе зобов'язання покинути територію країни. В майбутньому, ймовірно, у візах їм будуть відмовляти і працювати в ЄС вони більше не зможуть.

Які податки повинні платити заробітчани і чи можуть покарати за несплату?

Українці, які отримують дохід за кордоном, зобов'язані платити прибутковий податок, як і всі. Директор Baker Tilly Ukraine Олександр Почкун додає: доходи заробітчан оподатковуються з певною особливістю.

Якщо українець працює в країні, з якою підписано спеціальну угоду, то по приїзду в Україну потрібно заповнити декларацію і компенсувати тільки податкову ставку. Наприклад, в Болгарії прибутковий податок становить 10%. Якщо з нею підписано спеціальну угоду, то в Україні потрібно буде доплатити податок в розмірі 9,5% (в Україні прибутковий податок з військовим збором становить 19,5%).

Ті заробітчани, які отримують дохід нелегально, змушені будуть платити податок в Україні за повною ставкою. Правда, багато трудових мігрантів не платять податки ні в тій країні, в якій заробляють гроші, ні за місцем реєстрації.

Якщо не прийти і не заповнити декларацію, податкова стягувати податки з такого доходу не зможе. Більшість заробітчан, приїжджаючи в Україну, декларації не заповнюють. А деякі навіть не знають про таку необхідність. При цьому серед мігрантів часто з'являються розмови про те, що їх, мовляв, змусять платити податки або можуть нараховувати штрафи за несплату за допомогою програми "Дія".

Як розповів OBOZREVATEL міністр цифровізації Михайло Федоров, насправді "Дія" ніяк не контролює, як українці платять податки і не може штрафувати. Додаток показують ті штрафи, які вже є в реєстрах. Наприклад, за порушення правил дорожнього руху, несплату аліментів, боргів по кредитах і т.д.

"Дія" не може нарахувати вам жоден штраф. У застосунку можна побачити тільки ті штрафи за порушення ПДР та борги за виконавчими провадженнями, які вже є у відповідних реєстрах. Навпаки, завдяки тому, що минулої осені ми запустили послугу "Виконавчі провадження" у Дії, можна уникнути ситуацій, коли людина просто не знала про борг і тому не сплатила його вчасно. Адже його одразу можна сплатити у застосунку — зручно та швидко" – пояснив Михайло Федоров.

Як розповідають в Державній податковій служби, з більш 330 млрд грн, які заробітчани щорічно заробляють за кордоном і переводять в Україну, декларують лише 11 млрд грн. Тобто абсолютна більшість трудових мігрантів свій обов'язок платити податки в Україні ігнорують.

Трудова міграція – незворотний процес у всьому світі. Литовці, поляки і чехи їдуть на роботу в країни ЄС з більш високими зарплатами – Німеччину, Норвегію, Данію. У той час як українці шукають заробітки в Польщі і Чехії, де середня зарплата в 3-3,5 рази вище, ніж в Україні. Однак для того, щоб захистити свої права, кожен заробітчанин зобов'язаний не тільки дотримуватися законів чужої країни, а й платити податки в бюджет своєї власної держави.