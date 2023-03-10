Загранпаспорта украинцев признаны недействительными: кого касается

Часть украинских загранпаспортов признана недействительной. Причина – разная транслитерация фамилии и/или имени.

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Об этом сообщили в Государственной миграционной службе. Там отметили: признание загранпаспортов недействительными произошло в результате обновления программного обеспечения в системе оформления биометрических паспортов в феврале 2023 года.

"Соответственно, в случае различной транслитерации в паспорте для выезда за границу и ID-карте действительным признается последний оформленный документ. То есть если лицо оформило сначала паспорт для выезда за границу, а затем ID-карту с другим написанием фамилии или имени латинскими буквами, то загранпаспорт будет автоматически признан недействительным", – объяснили в миграционной службе.

Что делать, если написание фамилии или имени в паспортах разное

В связи с возникшей ситуацией в Госмиграционной службе призвали украинцев проверить свои данные в паспортах. И в случае разной транслитерации обратиться в соответствующие органы. Ими, отмечается, являются:

подразделения миграционной службы;

"ЦНАПы";

"паспортные сервисы".

Как проверить, действителен ли паспорт

Отметим: проверить подлинность документов можно на соответствующей странице сайта Госмиграционной службы. Она называется "Проверка недействительных документов".

Проверка осуществляется в три этапа. Так:

прежде всего, в выпадающем окне нужно выбрать тип документа;

далее – ввести его серию и номер;

после этого пройти проверку CAPTCHA и нажать кнопку "Проверить".

Как сообщал OBOZREVATEL, в то жк время в Дії теперь можно сгенерировать выписку о месте жительства, которая заменит справку о месте регистрации. Это можно сделать за несколько минут, после чего загрузить документ на свой гаджет в формате PDF.

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