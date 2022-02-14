Задержка или отмена рейсов в Украине: что делать пассажирам

В Украине в последние дни распространяют ложную информацию о возможной отмене всех авиарейсов, но это уже опровергли в правительстве. Тем не менее некоторые рейсы авиакомпаний, по большей мере иностранных, были отменены. В Мининфраструктуры советуют следить за информацией в расписании движения самолетов на онлайн-табло сайта. Также по всем вопросам нужно обращаться напрямую в авиакомпанию, которая обслуживает ваш рейс.

О том, что делать в случае отмены рейса – читайте в материале OBOZREVATEL.

В случае, если ваш рейс был отменен, вы имеете право получить полную компенсацию стоимости авиабилета без штрафных санкций. Некоторые авиакомпании также могут предложить альтернативные рейсы. К примеру, могут перенести дату вылета на более поздний срок.

Отметим, выплатить деньги за билет должны в авиакомпании в семидневный срок. Кроме того, можно получить разницу в цене, если, к примеру, понижаете класс самого перелета (от 30% до 75% в зависимости от дальности). В некоторых случаях пассажиры могут рассчитывать на отель, питание.

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Кстати, пассажиры имеют дополнительные права, если авиакомпания отменит рейс менее чем за 14 дней до запланированного вылета. Размер компенсации составляет от 250 до 600 евро (7 937-19 050 грн).

Для получения средств за билет нужно обратиться за местом покупки билетов или в клиентскую службу авиакомпании, но возврат производится не за один день.

Отметим, на фоне сложившейся ситуации касательно возврата билетов или обмена могут возникнуть споры, в авиакомпании могут сослаться на форс-мажорные обстоятельства. Так, положениями ч. 2 ст. 14 Закона № 671/97-ВР форс-мажорные обстоятельства определяются как чрезвычайные и неотвратимые обстоятельства, которые объективно делают невозможным исполнение обязательств, предусмотренных условиями договора.

Если такое произошло и авиакомпания отказывается возвращать деньги, обращайтесь к юристам или в Госпродпотребслужбу.

Кстати, в некоторых авиакомпаниях уже начали информировать пассажиров касательно возможности возврата и переоформления билетов. Как сообщили в Turkish airlines, гражданам могут перебронировать или полностью вернуть средства в период с 13 по 28 февраля. Это можно сделать в офисах продаж Turkish Airlines, а также в агентствах, через которые был приобретен билет.

"В очередной раз подчеркну, что оснований для паники нет, украинское небо остается открытым, большинство полетов в и из Украины осуществляются в штатном режиме. Мы на постоянной связи с нашими международными партнерами и украинскими компаниями для предупреждения любых возможных кризисных ситуаций", – цитирует Александра Кубракова, главу Мининфраструктуры Украины, пресс-служба министерства.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Министерстве инфраструктуры Украины назвали неправдой информацию о якобы закрытии нашего воздушного пространства. Ведомство уверяет, что небо над страной остается открытым, а государство работает над упреждением рисков для авиаперевозчиков.