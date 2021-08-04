Забирают права и штрафуют: как украинцам запрещено тонировать стекла на авто

В Украине после тонировки стекла его поверхность должна пропускать не менее 70-75% светла. Если же норматив нарушить, за нарушение придется заплатить штраф в размере 340 грн, а за повторное – могут забрать права на полгода или арестовать на 10 суток.

Об этом говорится в пункте 31.4.7 Правил дорожного движения (ПДД). Так, запрещено использовать автомобиль, если "установлены на стекло дополнительные предметы или нанесены покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя, и ухудшающие его прозрачность, кроме самоклеющейся метки радиочастотной идентификации о прохождении обязательного технического контроля".

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Отметим, при этом в правилах есть ссылка на ГОСТ 5727-88, который гласит:

солнцезащитная пленка должна быть шириной не больше 14 см;

лобовое стекло должно пропускать не меньше 75% света;

боковые – 70%;

зеркальная тонировка запрещена вовсе.

Правила, в том числе, гарантируют, что водителя будет хорошо видно с улицы, в случае нарушения ПДД его можно будет опознать, кроме того, не будет проблем и с обзором для самого водителя.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине стала доступна возможность заказать водительское удостоверение через приложение Дія. Это можно сделать в е-кабинете на сайте Главного сервисного центра МВД.

Напомним, в Украине изменили правила получения водительских прав. К теоретической части экзамена добавили новые вопросы. В то же время многие студенты начали массово проваливать экзамен, потому что в билетах появились вопросы из разных категорий.