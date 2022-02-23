За что супермаркеты в Украине платят десятки тысячи компенсации покупателям: как защитить права

В Украине большинство споров в супермаркетах до суда не доходит, однако есть случаи, когда магазины выплачивали своим покупателям десятки тысяч гривен компенсации. К примеру, "АТБ" заплатил около 23 тыс. грн своей клиентке, которая сломала ногу на выходе из магазина.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Эксперт в вопросах защиты прав потребителей Максим Несмиянов рассказывает: чаще всего споры с супермаркетах заканчиваются еще до суда.

Доказать, что отравился некачественной продукцией из конкретного супермаркета, крайне сложно. Кроме того, магазины не спешат признавать свою вину. Как и в каких случаях можно получить компенсацию от магазина:

в случае разницы в ценниках в торговом зале и в чеке: требовать продать товар по той цене, которая указана в торговом зале;

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если продали некачественный товар или продукт: принести его назад в магазин с чеком и потребовать возврат;

по закону возвращать продукты нельзя, но только в том случае, если они качественные;

если пострадал в магазине: можно добиться компенсации на лечение и моральный ущерб через в суд, это займет несколько месяцев, также придется подтвердить расходы на лечение и вину магазина.

К примеру, если в магазине не придерживаются правил благоустройства (есть лед на ступеньках), или же по какой-то причине в зале скользкий пол, необходимо на месте зафиксировать свою травму, по возможности узнать номера телефонов свидетелей.

"Чаще всего супермаркеты идут на встречу и договариваются. В некоторых случаях, например, отравления, очень сложно доказать вину магазина и адвокаты не советуют судиться. Например, если это отравление, как доказать, чем именно отравился, что мыл руки", – говорит Несмиянов.

Как ранее писал OBOZREVATEL, сеть супермаркетов АТБ не будет останавливать продажу "социальных" продуктов (гречка, подсолнечное масло, яйца, хлеб и т.д.) из-за возвращения в Украине государственного регулирования цен. Тем не менее риски возникновения перебоев с продажей таких товаров в целом по стране сохраняются.