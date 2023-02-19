В Украине подорожал ключевой продукт: какие цены в магазинах

Цена морской соли в Украине выросла. По состоянию на 19 февраля килограмм ее стоит 33,05 грн, что на 50 коп. превышает среднемесячную цену января в 32,55 грн.

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Об этом сообщает "Минфин". Согласно его данным, цены в супермаркетах на морскую соль составляют (за 1 кг):

Varus – 28,5 грн;

Megamarket – 37,6 грн.

Выросли же цены на морскую соль впервые с ноября 2022 года – когда с октябрьских 31,7 грн/кг ее стоимость увеличилась до 32,55 грн/кг. На таком уровне она продержалась 3 месяца.

Сколько в Украине стоит обычная соль

Согласно мониторингу OBOZREVATEL, по состоянию на 19 февраля, стоимость обычной соли в Украине составляет в сепедном 24,77 грн/кг. Цены в супермаркетах (за 1 кг):

ЕКОмаркет – 27,59 грн;

Auchan – 25 грн;

Megamarket – 23,6 грн;

Varus – 22,9 грн.

Подорожало все

В целом же продукты питания в Украине значительно подорожали: в период с января 2022 года по январь 2023-го цены на них выросли на 32,8%. Причем рост затронул все группы без исключения, но больше всего – фрукты и яйца. Они подорожали сразу на 77 и 73,3% соответственно.

В тройку лидеров по росту цен, по данным Госстата, вошли также рыба и продукты из нее. Они подорожали на 45,5%.

Как сообщал OBOZREVATEL, цены на соленое сало, напротив, резко снизились. По состоянию на 17 февраля 1 кг стоил в среднем 247,7 грн, что на целых 22,5 грн меньше среднемесячной цены января в 270,2 грн.

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