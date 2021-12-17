Яиц в Украине становится все меньше, а цены на них растут

В Украине значительно сократилось производство яиц. В январе-октябре 2021 года было произведено 13,1 млрд штук, что на 13,5% меньше, чем за аналогичный период 2020 года. А некоторые супермаркеты уже продают яйца по цене, превышающей 40 грн/десяток.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики. В то же время подчеркивается: больше всего производство сократилось на предприятиях, в то время, как в частных хозяйствах оно оказалось почти незаметным.

Так, за отчетный период, сельхозпредприятия произвели 6,37 млрд яиц. Это на 22,9% меньше прошлогоднего показателя.

В хозяйствах населения же в январе-ноябре этого года было произведено 6,74 млрд яиц. По сравнению с прошлым годом, их производство сократилось на 2,3%.

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Цены на яйца в Украине растут. Так, еще в самом конце конце ноября прогнозировалось, что они установятся на уровне 40 грн/кг, а уже в середине декабря в некоторых магазинах их продают по гораздо более высокой цене.

Одна из причин – рост цен на электроэнергию. Из-за этого некоторые предприятия сократили количество кур, а кто-то и вовсе закрылся.

По состоянию на 17 декабря цены на яйца в супермаркетах Киева установились на уровне 37,5-45,6 грн/десяток. Как показал мониторинг OBOZREVATEL, по состоянию на 17 декабря цены таковы:

АТБ – 37,5 грн/десяток;

Varus – 38 грн/десяток;

"Сильпо" – 43,69 грн/десяток;

Metro – 45,6 грн/десяток.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Министерстве экономики объяснили рост цен на продукты в Украине деятельностью развитых стран и "импортом инфляции из них". С деятельностью же украинского правительства, уверяют в ведомстве, подорожание не связано.