Украинцы будут платить за яйца по 40 гривен: почему взлетят цены

В Украине могут подорожать куриные яйца из-за проблем с птицефермами. Цены на электроэнергию в стране растут, некоторые предприятия сократили количество кур, а кто-то и вовсе закрылся. Так, украинцы будут платить до 40 грн за десяток яиц.

Электроэнергия нужна для обогрева помещений с птицами. Но из-за роста цен производство стало невыгодным и птицефабрики сокращают объемы производства, или же закрываются, пишет Znaj.ua.

В течение года цена на яйца выросла с 22 до 30 грн за 10 шт. На цену непосредственно влияют тарифы на электроэнергию и стоимость кормов.

Так, сейчас десяток яиц можно приобрести, к примеру, в АТБ и "Экомаркете" за 28,90 грн. В других магазинах стоимость составляет:

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"Велмарт" – 28,99 грн;

VARUS – 30,50 грн;

"Ашан" – 31,30 грн;

METRO – 31,90 грн;

Fozzy – 33,10 грн;

Novus – 36,59 грн;

"МегаМаркет" – 37,50 грн;

"Сильпо" – 38,49 грн.

В Украине уже к концу 2021 года цены на овощи "борщового" набора вырастут на 20-30%. Как рассказал исполнительный директор "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин, дорожать будут даже самые дешевые продукты, так как они сейчас пользуются повышенным спросом среди украинцев.

"Рост цен будет на "борщовый" набор. У нас, как правило, между летними и зимними ценами разница в 40-50%. Поэтому я думаю, что до конца этого года на 20-30% набор вырастет в стоимости", –сказал Пендзин.

Кроме того, до конца года ожидается рост цен на сливочное масло на 15%. Дело в том, что в мире за последние несколько месяцев продукт подорожал примерно на треть. В свою очередь украинский рынок реагирует на мировые тенденции.

OBOZREVATEL сообщал ранее о том, что украинские фермеры начали повышать цены на свеклу. Повышение стоимости спровоцировало импорт продукции из-за рубежа. На украинском рынке уже появились первые партии свеклы из Польши.