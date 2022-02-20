Вывезли в лес и не отдали зарплату: украинки пожаловались на обман с трудоустройством в Польше

Огромные зарплаты, шикарные условия, бесплатное проживание и различные бонусы – главные "приманки", о которых так громко кричат польские работодатели, приглашая украинцев в свою страну на заработки. Но, на деле все не так красиво, как на словах. К примеру, соотечественников могут поселить в лесу, в доме без отопления и горячей воды. Но даже это не самое обидное, если сравнивать с тем, как заробитчан "кидают" на деньги.

О том, с какими трудностями пришлось столкнуться в Польше, OBOZREVATEL рассказала жительница Днепропетровской области Эсмира, которая поехала работать в соседнее государство вместе с мамой и двумя тетями.

Украинки, приехав в Польшу на заработки, как это часто бывает, столкнулись с проблемами из заселением в обещанное работодателями жилье, которое оказалось гаражом, переделанным в якобы дом. В связи с этим приняли решение найти другую работу. Через объявление нашли предприятие, которое занимается приготовлением рыбных консерв и изделий, где были свободны вакансии упаковщиков и сортировщиков.

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"Обещали все удобства, но отвезли в лес"

Представители фирмы пообещали хорошие условия жилья и работы. В тот же день украинки подписали все соответствующие документы по трудоустройству, а уже вечером директор Александр (сам, кстати, является украинцем) забрал женщин с вещами на машине.

"Мы приехали в Копаницу (деревня в Великопольском воеводстве, Западно-центральная Польша. – Ред.), нас завезли непонятно куда. Там был лес, и дом посреди леса. Я, конечно, ох**нела, когда мы зашли. Хотя ранее этот человек, Александр, рассказывал, что там есть все удобства", – указала жительница Днепропетровщины.

Как позже оказалось, ранее этот дом служил конюшней. Там невозможно было покупаться, рассказывает Эсмира. "В доме просто не было горячей воды, отопления, не было вообще ничего. Мы замерзли, около 3 суток спали в холоде", – сказала она.

На следующий день Александр привез бойлер, и позже появилась горячая вода. Но душевые, говорит украинка, были плохие. "Будто летний душ, досточка внизу лежит, душевой кран, который будто 20 кг весит", – объяснила она.

Отопление включили еще позже. Потом украинки вышли на работу, и проработали там около 4 дней. Отношение было ужасным, говорит Эсмира.

"У меня была ситуация, когда мы после работы мыли стол. Я не взяла ведро, так как их в целом не хватало на всех. Я была в тот момент с мамой, но она куда-то отошла. Я стояла, чистила щеткой стол, подошла бригадир и начала спрашивать: "Где ведро?", "Ты что, приехала сюда работать или х**ней страдать?", – вспоминает украинка.

Спустя 4 дня женщины поняли, что не смогут работать в таких условиях. За день до отъезда они попросили Александра остаться в доме еще на сутки, до того, как их заберет перевозчик. Тот не разрешил, сказав, что будет заселять туда других людей. "Хотя, на следующий день так никто и не заселился", – отметила Эсмира.

Зарплату не выплатили полностью

Заработную плату за проделанную работу начали выплачивать, когда украинки уже вернулись на Родину. Причем средства переводили на протяжении нескольких месяцев и заплатили не всю сумму.

"Не выдавал нам зарплату где-то около 2-2,5 месяцев, и отдал нам 1055 злотых (7279 грн. – Ред.) на четверых... И он у каждой высчитал по 500 злотых якобы за проживание и транспорт. Хотя, когда он нас отвозил, говорил, что транспорт будет бесплатным, "ничего я с вас не возьму". А за жилье я не поняла, почему он сосчитал деньги, потому что, во первых, мы 3 дня жили в холоде без воды, без ничего. И тем более, мы там не месяц жили, и жилье стоило явно не 500 злотых", – указала жительница Днепропетровщины.

По подсчетам, заработать украинки должны были намного больше – 3090 злотых (21 475 грн). С учетом потраченных на дорогу, еду и прочее средств, заробитчанки потеряли большие деньги.

Такие случаи – не в новинку

Украинцев очень часто обманывают за границей, и не только в Польше. Мошенники через разные фирмы и посредников обманывают граждан, обещая им прекрасные условия работы и высокие зарплаты. Но в итоге людей обирают и оставляют ни с чем среди улицы в чужом государстве.

Житель Харьковской области Богдан вместе со своим другом недавно вернулись из Польши. Они потеряли в этой стране шесть дней – потратили деньги на переезд, но в итоге ничего так и не заработали.

"Мы устраивались на работу через польское агентство, которое находится в Варшаве. Мне предложили работу маляра порошковой покраски. Прекрасные условия, оклад 27 злотых (190 грн) в час, бесплатное жилье. Я уволился со своей работы в Украине, получил разрешение на работу и поехал туда", – рассказывает он.

Однако по приезду "комфортное жилье" оказалось домиком рядом с цехом, в котором им предстояло работать. Богдана с другом заселили в холодное неотапливаемое помещение, никаких одеял и подушек не выдали, спать пришлось на голых кроватях.

"Утром мы вышли на работу. И хозяин поляк говорит, что это агентство снова ему прислало не тех, кого нужно. Оказывается, нужен маляр не порошковой покраски, а жидкой. Это совсем другая квалификация. Я говорю, что агентство мне объяснило именно так, я приехал к вам за две тысячи километров. Поляк отвечает: "Это ваши проблемы, разбирайтесь с агентством, вы мне не нужны". В агентстве заявили, что это мы во всем виноваты. Мол, наверное, дебоширили там, поэтому не взяли. Но это неправда!" – возмущается Богдан.

Украинцы потратили целый день на поиск новой работы, но так ничего и не нашли, поэтому в итоге вернулись домой ни с чем. По словам Богдана, у него это была уже вторая неудачная попытка устроиться на работу в Польше. Он решил, что больше туда не поедет и будет работать в Украине.

О фирме, описанной выше, уже многие украинцы писали негативные отзывы на разных сайтах и веб-форумах. Посему, перед тем, как устраиваться в какую-то компанию, стоит все же поискать информацию в интернете и детальнее узнать об условиях.

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