Выплаты по беременности и родам: сколько денег можно получить в 2023 году

Выплаты по беременности и родам для работающих женщин в Украине с января-2023 перевели в Пенсионный фонд. Однако размер соцпомощи не изменился – он составляет от 6 700 грн до 100 500 грн в зависимости от зарплаты получательницы.

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Чтобы получать выплату, женщина должна оформить листок нетрудоспособности на основании медицинского вывода. О правилах назначения помощи напомнили в Минсоцполитики.

Как рассчитать размер выплаты по беременности и родам

Общее правило простое – помощь должна покрывать 100% заработной платы. Однако из-за разницы в количестве рабочих дней в разные месяцы рассчитывается средний показатель зарплаты за день.

Так, размер выплаты на один день декрета вычисляется по формуле. Заработок за последние 12 месяцев до выхода на больничный делится на количество дней в этом периоде, в которые женщина находилась в трудовых отношениях. При этом не засчитываются дни, которые не были отработаны по таким уважительным причинам:

пребывание на больничном;

отпуск "за свой счет" (без сохранения зарплаты);

предыдущий декрет;

временная приостановка действия трудового договора из-за полномасштабной войны.

В случае работы совместительству женщина сама выбирает место работы, по которому оформляется листок временной нетрудоспособности. Тем не менее на размер выплаты это никак не влияет, т.к. при его расчете учитывается суммарная зарплата за год.

В случае, если нужно рассчитать размер выплаты для женщины-предпринимателя, учитывается размер ЕСВ, который она уплачивала в течение последнего года. Минимальный ЕСВ означает минимальную выплату.

Минимальная декретная выплата установлена на уровне одной минимальной зарплаты. По состоянию на январь-2023 это 6700 грн. Максимальная составляет 15 минимальных зарплат, т.е. 100 500 грн.

На какой срок назначаются выплаты

126 календарных дней (70 дней до родов и 56 после), а в случае осложнений во время родов или рождения двух или более детей – дополнительно 14 календарных дней;

180 календарных дней (90 до родов и 90 после) для женщин, отнесенных к 1-3 категориям лиц, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы.

Больничный выдается с 30-й недели беременности. Но женщины-"чернобыльцы" 1-3 категории могут оформить больничный с 27-й недели.

Кто имеет право на выплаты

Помощь получают женщины, которые трудоустроены на условиях трудового договора, гиг-контракта или другого гражданско-правовово договора. При этом в список включены также женщины, которые избраны на должности в органах государственного управления всех уровней.

Также выплаты могут оформить женщины-предприниматели и члены фермерских хозяйств. В этом случае получательница на должна быть лицом, которое не подлежит социальному страхованию в связи с временной утратой трудоспособности.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине семьи с детьми могут подавать заявки на получение социальной помощи с помощью Дії. Размер помощи зависит от того, каким критериям соответствует получатель.

Также сообщалось, что украинцам могут отказать в выплате больничного. Юрист назвал единственное законное условие для этого.