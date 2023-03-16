Выплаты 9000 грн через Дію оказались мошенничеством: как работает схема

В Facebook и Telegram в Украине массово распространяются объявления о выплате 9000 грн соцпомощи через Дію на карты Ощадбанка и Райффайзен Банка. На самом деле это мошенническое объявление – под предлогом оформления помощи у людей крадут деньги с карт. Причем в схеме уже обнаружился российский след.

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Об этом предупредил Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности. OBOZREVATEL также обнаружил Telegram-канал, который распространяет фейковое сообщение.

В нем говорится, что выплату 9000 грн якобы можно получить "на личную карту или карту родственников или друзей" в "Ощаде" или Райффайзен Банке. Для этого мошенники призывают пройти по ссылке, где требуется "авторизоваться". То есть ввести данные карты, а потом еще и проверочный код, которые придет в SMS или с помощью звонка из банка.

После такого "заполнения анкеты" аферисты получают доступ к средствам на банковском счету жертвы. Деньги могут исчезнуть с карточки моментально, ведь проверочный код зачастую подтверждает именно операцию по снятию средств.

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности считают, что за схемой обмана может стоять Россия. Также специалисты подчеркивают, что кампания мошенников стартовала 27 февраля.

"Инструкция составлена очень коряво, с большим количеством ошибок... Ссылки на сайты украинских банков зарегистрированы на вымышленное имя и украинский номер телефона, регистратором этих доменов выступал российский провайдер. Это могут быть обычные злоумышленники, скрывающиеся на территории государства-агрессора, но нельзя исключать и целенаправленную операцию российских спецслужб", – уточняют в Центре.

Как сообщал OBOZREVATEL, также пожилым украинцам начали звонить по телефону мошенники, которые представляются работниками ПриватБанка. Они выманивают у людей данные карт, включая секретные коды, а потом снимают со счетов все деньги.

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