Мошенники открыли охоту на пожилых клиентов ПриватБанка: схема обмана

Пожилым украинцам начали звонить по телефону мошенники, которые представляются работниками ПриватБанка. Они выманивают у людей данные карт, включая секретные коды, а потом снимают со счетов все деньги.

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Действуя по такой схеме, только одна группа мошенников в Полтавской области украла у 60 украинцев 1 млн грн. Как уточнили в Киберполиции, жертвами становились в основном именно люди старшего возраста.

"Двое друзей звонили гражданам, притворяясь представителями банка, и убеждали, что доступ к счетам получили мошенники", – сообщили правоохранители. Под предлогом якобы блокировки подозрительных операций аферисты выпытывали номера карт, PIN-коды, коды с оборотов карт (CVV), сроки действия и секретные коды из SMS.

Используя эти данные, мошенники с легкостью привязывают карточки к платежным системам Google Pay или Apple Pay. А после этого помощью технологии NFC на смартфонах снимают всю сумму с карты.

Следует понимать, что украинцам, с чьих банковских карт исчезли деньги, могут вполне законно не возвращать утраченные средства. Банки имеют на это право, если во время проведения сомнительной транзакции использовалась проверка 3D-Secure, то есть вводился проверочный код, например из SMS или онлайн-банкинга.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине за год в 1,4 раза участились случаи мошенничества и при этом появились и новые схемы обмана. Мошенники обещают выплаты, собирают деньги якобы на благотворительность и притворяются продавцами.

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