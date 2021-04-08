Выплату пособий по безработице проверят по новому: Минфин ввел тройную верификацию

Право на получение украинцами, утратившими работу, пособия по безработице теперь подлежит проверке в несколько этапов. А запрашивать информацию о безработном будут в 6 разных органах власти, не включая Госслужбу занятости.

Соответствующие требования установлены приказом Минфина "Об утверждении Методики осуществления верификации выплат по безработице", который вступил в действие с 6 апреля. Он принят с целью обеспечения единого подхода к верификации страховых выплат за счет Фонда государственного соцстрахования на случай безработицы.

Согласно Методике, верификацию данных по каждому безработному осуществляет Министерство финансов. Сам процесс верификации заключается в сравнении данных по лицам, получающим пособие по безработице либо претендующим на его получение, которые предоставляются Госслужбой занятости, и некоторыми другими органами власти, а именно:

Государственной налоговой службой – относительно доходов лица, утратившего работу, даты принятия и увольнения с работы;

Министерством внутренних дел – касательно утраченных и недействительных паспортов, информации о действующем паспорте и идентификационном налоговом номере (ИНН);

Министерством юстиции – относительно смерти физлица и его регистрации как ФЛП;

Министерством образования и науки – информации об образовании безработного;

Министерством социальной политики – относительно получения денежной госпомощи;

Пенсионным фондом – касательно получения безработным пенсий по возрасту (в том числе, на льготных условиях), за выслугу лет, а также данных по уплате ЕСВ.

Подтверждение права гражданина на получение пособия по безработице будет происходить в три этапа:

на первом этапе устанавливается ФИО лица, претендующего на получение пособия по безработице, проверяется наличие у него паспорта и ИНН;

на втором этапе уполномоченные должностные лица Минфина проверят достоверность персональных данных безработного, установленных на первом этапе (реквизиты паспорта (серия и номер), данные о его утрате (если акой факт имел место), соответствие ИНН данным Госреестра физлиц-плательщиков налога), а также сверят информацию о смерти в соответствующем Реестре актов гражданского состояния;

третий (завершающий) этап предусматривает проверку правомерности предоставления каждому безработному лицу выплат по безработице. Для этого чиновники Минфина проведут сверку информации относительно:

трудоустройства лица, которое получает либо претендует на получение пособия по безработице, либо выполнение таким лицом другой оплачиваемой работы;

назначения безработному других денежных государственных выплат;

обучения безработного для получения высшего и профессионального образования на стационаре;

получения пенсии по возрасту;

регистрация безработного как ФЛП.

Если хоть один из вышеперечисленных случаев будет установлен, предоставление пособия по безработице будет признано неправомерным с соответствующими последствиями.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается механизм для массового трудоустройства безработных.