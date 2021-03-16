Выгодно ли сейчас украинцам вкладывать в недвижимость: оценка экспертов

Инфляция в Украине уже достигла 7,5%. Деньги лучше не просто хранить, а вкладывать, заявляют экономисты. Один из вариантов –недвижимость.

Об этом сообщает "Сегодня". В 2020-м из-за карантина рынок недвижимости замер. Именно по причине коронакризиса люди боялись инвестировать и прогореть. Спрос уменьшился и потому цены просели, однако в какой-то момент рынок жилья активизировался.

Люди поняли, что в период, когда многие уже потеряли доходы, хорошо иметь подстраховку. Например, квадратные метры в столице. Поэтому бросились вкладывать в недвижимость все накопленное.

"Рынок отреагировал, и цены подскочили. Кроме того, сокращается предложение. Если в прошлом году в продажу ввели 175 новостроек, то в этом году их количество сократилось до 130. Новых проектов появляется не так много", – говорит эксперт рынка недвижимости Ярослава Чапко.

При этом вкладывать в квартиру на этапе фундамента выгоднее всего, а чем ближе к сдаче в эксплуатацию, тем дороже можно перепродать квадратные метры. Так, новостройки дают средний прирост стоимости на уровне 30-50%. По подсчетам экспертов, это даст инвестору выгоду не менее 20-40% годовых. Однако нет гарантий, что за несколько лет ожидания строительство не будет заморожено или не обанкротится застройщик. По этой причине потенциальные инвесторы не хотят рисковать средствами и чаще всего отдают предпочтение вторичному рынку.

"Из общего количества сделок уже 15% на "вторичке" – это те, кто хочет вложить деньги и сдавать квартиры в аренду. Такого раньше не было", – заявил эксперт рынка недвижимости Сергей Костецкий.

Отмечается, что если люди и покупают жилье на первичном рынке, то уже на этапе, когда построена основная часть дома. В таком случае под аренду приобретают 30% квартир.

"Средняя окупаемость квартиры в Украине для сдачи в аренду – от 10 до 15 лет в зависимости от того, где она находится, в каком месте. Это мы говорим не про чистый доход, который человек получил, а с учетом эксплуатационных затрат, ремонта", – отмечает Костецкий.

Директор общественной организации "Союз потребителей Украины" Максим Несмиянов рассказывает об одной из своих квартир в городе Ирпень. Квартира площадью 63 кв. м расположена в пятиэтажном доме 2019 года постройки. При покупке квадратный метр здесь стоил 635 долларов, и это уже в заселенном доме. Несмиянов планирует перепродать эту квартиру.

"Я примерно оцениваю доход в 5-6 тысяч долларов, если мы сыграем "вкороткую". Это если летом мы тут сделаем ремонт и продадим. А через 5-7 лет будет еще дороже стоить, что бы ни случилось", – говорит Несмиянов.

Напомним, в Украине количество сделок с жилой недвижимостью в 2020 году составляло 486,283 тысячи. Для сравнения, это на 2,9% меньше, чем в 2019-м. Лидером рынка недвижимости в 2020-м был Киев – в общем 79,37 тыс. транзакций, что на 4,5% больше, чем в 2019-м. Аутсайдером является Луганская область – 6,23 тыс (-2,7%).

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