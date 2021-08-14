Всплеск коронавируса ожидается осенью: в НБУ рассказали, ждать ли локдауна

В Национальном банке ожидают всплеск коронавируса осенью 2021-го, это задержит экономическое восстановление и помешает вернуться до показателей 2019 года. Однако локдаун вводится не будет, а значительные потери в экономике не ожидаются.

Об этом в интервью Forbes рассказал замглавы НБУ Сергей Николайчук. "В базовом сценарии ожидаем вспышку заболеваемости осенью. Это задержит восстановление экономической активности до уровня, который был до пандемии. В то же время мы не ожидаем введения жестких карантинных мероприятий и значительных потерь для экономики", – заявил он.

В целом, по словам Николайчука, и бизнес и украинцы уже адаптировались к ограничениям. Ситуация в экономике будет стабильно, ожидать жестких ограничений со стороны правительство также не стоит. Во всяком случае, на такое развитие событий рассчитывают в НБУ.

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Как сейчас обстоят дела в экономике:

В июне 2021-го инфляция остается на уровне предыдущего месяца (9,5%), но выше апрельского прогноза;

Инфляция в ближайшее время незначительно превысит 10%, но замедлится в конце 2021 и вернется к цели 5% во втором полугодии 2022 года. Учитывая стремительный рост мировых цен и дальнейшее восстановление спроса Национальный банк ухудшил прогноз инфляции в 2021 году с 8,0% до 9,6%.

Национальный банк сохранил прогноз роста реального ВВП в 2021 году на уровне 3,8%.

В дальнейшем экономика будет расти на около 4,0% в год. Кроме высокого частного потребления, повлияет спрос на товары украинского экспорта, а также оживление инвестиционной деятельности предприятий.

Национальный банк ожидает прогресс в переговорах Украины с МВФ.

Чем дольше тормозится сотрудничество, тем больше рисков для финансирования дефицита государственного бюджета.

Новые варианты коронавируса, в частности "Дельта", быстро распространяются миром и могут нанести новые потери.

"В отличие от карантина весной прошлого года, пандемия не имела сдерживающего влияния на инфляцию прежде всего из-за сохранения устойчивого потребительского спроса", – отмечают в ведомстве.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине цены за год, с мая 2020-го до мая 2021-го, выросли на 9,5%. Больше всего подорожали газ (на 161,6%), подсолнечное масло (на 75,2%) и сахар (67,2%).