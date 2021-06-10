Газ взлетел в цене на 161%, а масло – на 75%: как и что подорожало в Украине

В Украине цены за год, с мая 2020-го до мая 2021-го, выросли на 9,5%. Больше всего подорожали газ (на 161,6%), подсолнечное масло (на 75,2%) и сахар (67,2%).

Об этом говорится в данных Государственной службы статистики, которая опубликована на официальном сайте ведомства. Всего в мае: продукты подорожали на 1,7%, мясо и мясопродукты – на 1-1,8%. С другой стороны, на 17,5% подешевели яйца.

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Как за год изменились цены:

хлеб +16,6%;

макароны +8,6%;

рыба и рыбные продукты +6,2%;

молоко +5,4%;

сыр и творог +6,4%;

яйца +34,4%;

овощи -13,1%.

"Рост цен на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 3,9%. произошло в основном за счет повышения цен на природный газ на 14,6%. Цены на транспорт выросли на 0,7% в первую очередь за счет подорожания проезда в железнодорожном и автодорожном пассажирском транспорте на 3,0% и 1,7% соответственно, топлива и масел – на 1,0%", – говорится в сообщении.

Отметим, традиционно летом, с наступлением нового урожая, цены на некоторые продукты начали снижаться. В мае овощи снизились в цене на 0,5%.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине урожай знаменитой мелитопольской черешни оказался под угрозой. Из-за дождей поздние сорта получили влагу в избытке. Это также повлияет и на стоимость ягод.