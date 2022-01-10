Все были миллионерами, но не могли ничего купить: 30 лет назад в Украине ввели купоно-карбованцы

В Украине ровно 30 лет назад, 10 января 1992 года, вместо советских рублей вошли в оборот купоны многоразового использования, номинированные в карбованцах. За 4 года их обращения украинцы пережили гиперинфляцию: если в 1992 году самой дорогой банкнотой была 1 тысяча, то в 1995-м – уже 1 миллион.

И эти миллионы не лежали без дела: в 1996 году средняя зарплата в Украине составляла более 7 млн купоно-карбованцев, такие суммы выплачивали наличными буквально в мешках. То есть в стране почти каждый формально был миллионером, вот только и цены зашкаливали – коробок спичек, к примеру, стоил 1000 карбованцев, а буханка хлеба 50 тыс.

OBOZREVATEL вспомнил, как появились купоно-карбованцы в начале 90-х и что на них можно было купить.

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Предшественниками купоно-карбованцев в виде банкноты были, собственно, обычные купоны. Они печатались листами и выдавались вместе с зарплатой в кассе предприятия или организации. Такие купоны были одноразовыми, а официально назывались "карточка потребителя". Из-за того, что их выдавали только в виде зарплаты, возникла подпольная торговля одноразовыми купонами за валюту.

По задумке Нацбанка, купоно-карбованцы должны были ввести максимум на полгода, ведь в канадских и американских хранилищах уже лежали отпечатанные гривни. Но получилось так, что из-за гиперинфляции введение гривни в обращение постоянно откладывалось.

В итоге появились и многоразовые "купоны" в виде банкнот. На первых купюрах, напечатанных в 1991 году, даже не было номера и серии. А единственной защитой от подделок был водяной знак.

Больше похожими на нацвалюту купоны стали уже в 1992 году. Кроме номера и серии, на них появился герб Украины, а защита от фальшивомонетчиков улучшилась. Тем не менее карбованцы активно подделывали до самого конца их существования. По данным Нацбанка, только в 1996 изъяли 20 тысяч фальшивых банкнот на сумму в 14 млрд карбованцев.

Номинал каброванцев быстро менялся на фоне инфляции. В 1992 году в обращении были банкноты по 1, 3, 5, 10, 25, 50 и 100 карбованцев.

"Тысячу ввели в обращение в 1993-м, но напечатана она была в 1992-м. В 1995 году были уже 1 000 000 купоны", – вспоминает член совета Нацбанка Украины Василий Горбаль. Купоны на миллион карбованцев ходили с 1 мая 1995 года по сентябрь-1996, когда в обращение вошла гривня.

Нищие "миллионеры"

Под закат эпохи купонов, в 1996 году, средняя зарплата в Украине составляла примерно 7,3 млн карбованцев. Однако после пересчета в доллары это было лишь около $35. То есть в стране было полно "миллионеров", которые не только не могли себе позволить, а и зачастую приобретение самого необходимого.

К примеру хлеб стоил почти 50 тыс. карбованцев, а литр молока – все 250 тыс. Купить зимнюю куртку на одну зарплату было нереально, ведь за нее приходилось отдавать 10 млн.

С середины 1994 года зарплату начали выдавать буквально мешками, в которые складывали целые пачки купюр. В магазинах рассчитывались тоже прямо пачками – разделять их на отдельные банкноты не было смысла. Из обращения даже изъяли купюры номиналом менее 1000 – столько тогда стоил коробок спичек.

Причиной такой ситуации была галопирующая инфляция. "Мама выплатила за кооператив 6000 купонов, а через месяц за 9000 смогла купить только мягкий уголок. Инфляция была шикарнючая", – вспоминает в Facebook пользователь Volodymyr Tytarenko.

За четыре года временная денежная единица обесценилась в 100 тысяч раз. Именно уровень ее падения определил курс обмена: за 100 тыс. купоно-карбованцев давали 1 гривню.

Денежная реформа продолжалась две недели – со 2 по 16 сентября 1996-го. После 16 сентября в наличном обращении осталась только гривня, а купоно-карбованцы исчезли. Впрочем, до 1998 года их можно было обменять на новую украинскую валюту.

Почем продают купоны в 2022-м

Через 30 лет после введения купоно-карбованцы стали сувениром. Большой ценности среди нумизматов они не имеют из-за массовости печати и низкого качества банкнот. Однако в сети регулярно продают старую "валюту".

Стоимость купюры зависит от ее состояния, времени выхода и редкости. На сайте объявлений OLX цены колеблются в среднем от 75 до 350 грн за купюру. Однако зачастую карбованцы продают сразу набором – за 200-250 грн.

Интересно, что карбованцами торгуют не только в Украине. Так, Алексей Плотников обнаружил банкноту в продаже на китайском сайте AliExpress, причем по "смешной" цене в 90 центов (около 25 грн).

Ранее OBOZREVATEL также разобрался как и почему менялась гривня за время своего существования. Оказалось, что курс доллара в Украине взлетел в 15 раз, а хлеб подорожал в 46.