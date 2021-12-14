Впервые за 7 лет: в Кабмине похвастались пенсиями для украинцев

В Министерстве социальной политики похвастались пенсиями для украинцем. В заявлении говорится, что в 2021 году средняя пенсия впервые за 7 лет превысила размер фактического прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан. Как говорят специалисты, размеры прожиточного минимума существенно отличаются от его реальных показателей.

"В частности, по состоянию на 1 декабря размер фактического прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц составил 3723 гривны, а средняя пенсия составила 3980 грн. Это произошло в результате реализации комплексной программы повышения пенсий для разных категорий нетрудоспособных людей, в том числе инициированной Президентом Украины "возрастной линейки" доплат к пенсиям", – сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

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Отмечается, что реализация в 2022-м запланированных министерством этапов повышения пенсионных выплат обеспечит рост средней пенсии до 4533 грнна 1 декабря следующего года. Это на 15% превысит ожидаемый фактический размер прожиточного минимума для нетрудоспособных людей по состоянию на эту дату.

Отметим, в Украине в 2022-м проведут серию повышений пенсий. Пересчитают минимальные и максимальные выплаты, а также повысят надбавки за стаж. В результате некоторые пенсионеры будут получать от 6000 грн. Несмотря на перерасчет абсолютное большинство украинцев на пенсии будут находиться за чертою бедности.

В Украине размер пенсии зависит всего от трех показателей: зарплаты личной, средней по стране и стажа. При этом с января 2022-го поменяются требования: чтобы выйти на пенсию в 60 лет нужно будет иметь не менее 29 лет стажа (сейчас 28 лет). Постепенно такие требования вырастут до 35 лет.

Как отмечают в Главном научно-экспортном управлении Верховной Рады, "размеры прожиточного минимума существенно отличаются от его реальных показателей – величины достаточной для обеспечения нормального функционирования организма человека, сохранения его здоровья".

Как сообщал OBOZREVATEL, создатели Дії – Министерство цифровой трансформации – запустили новые услуги, предоставляемые приложением. В частности, теперь через Дію можно будет оформить субсидию и пенсию.