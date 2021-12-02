В Украине газ подорожал на 83%, но прожиточный минимум повысят всего на 196 грн: что произошло

В Украине только по официальным данным в 2021-м коммунальные услуги подорожали на 26,3% (данные Госстата). При этом только газ увеличился в цене на 83%. Несмотря на это, Кабинет министров в 2022-м принял решение повысить прожиточный минимум всего на 196 грн – до 2589 грн.

Такое повышение предусмотрено принятым 2 декабря бюджетом страны на 2022 год. И таким размером прожиточного минимума Кабмин, который и разрабатывал проект бюджет, фактически нарушил 1 ст. 20 Закона Украины "О Кабинете Министров Украины", согласно которому он должен принимать меры по повышению реальных доходов населения и обеспечивать социальную защиту граждан.

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Сэкономили в правительстве и на минимальной зарплате. Ее увеличат всего на 200 грн (или 3%). И это при том, что инфляция при самых скромных прогнозах составит более 6%. Это фактически означает снижение реального размера зарплат украинцев. Правда, пообещалисущественно повысить зарплаты медиков. По новым расчетам в 2022-м врач будет зарабатывать не менее 20 тыс. грн, средний медперсонал – 13,5 тыс. грн.

Минимальная пенсия увеличится всего на 159 грн. В июле ее повысятс 1934 до 2027 грн, а в декабре еще до 2093 грн. Как отмечают в Главном научно-экспортном управлении Верховной Рады, "размеры прожиточного минимума существенно отличаются от его реальных показателей – величины достаточной для обеспечения нормального функционирования организма человека, сохранения его здоровья".

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как будет выглядеть пенсионная реформа от Кабмина и почему ситуация с выплатой пенсий в Украине будет обостряться ежегодно.

Также сообщалось, что минимальную пенсию некоторым украинцам повысили до 6000 грн.