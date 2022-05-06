Возможно, знали о вторжении: некоторые украинцы вывели 90% активов за границу накануне войны

В преддверии полномасштабного вторжения РФ некоторые украинцы вывели 90% своих активов за границу. Перечень их фамилий уже находится у правоохранителей. Причина же такого внимания – допущение, что они могли точно знать о готовящейся атаке. Общая же сумма вывезенных "в чемоданах" средств – 3 млрд евро.

Об этом в интервью Liga.net рассказал глава Бюро экономической безопасности Вадим Мельник. Он отметил: БЭБ занимается проверками законности вывода активов из Украины с банковских счетов и "в чемоданах" не только после 24 февраля, но и за месяц до того. Более же широкий промежуток времени бюро пока охватить не может.

"Если человек накануне войны вывел 90% своих активов за границу, то, возможно, он знал, что будет нападение, то есть был предупрежден. [В таком случае,] Кем предупреждена? К таким людям или компаниям во время проверок мы будем более тщательно присматриваться", – объяснил Мельник.

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Он подчеркнул: вывоз активов несет две проблемы. В частности:

ослабление государства;

в случае, если средства были заработаны незаконно и с них не были уплачены налоги – это преступление, ведь таким образом их "спрятали" от налогообложения и пытаются легализовать за границей.

В то же время глава БЭБ обратил внимание на то, что сам факт вывода активов не свидетельствует о совершении преступления – ведь так люди могли спасать деньги от оккупантов-мародеров. "Может, эти деньги уже возвращаются в страну. Но мы проверим законность их происхождения", – отметил он.

"Будут вопросы к тем, кто не декларировал вывоз из Украины, но декларировал при ввозе в европейские страны и таким образом легализовал деньги. А это – криминальное производство. Будем проводить следственные действия, чтобы арестовать их за границей и вернуть в Украину", – резюмировал Мельник.

Ранее OBOZREVATEL сообщал: в БЭБ также рассказали, что директора предприятия-поставщика сети супермаркетов будут судить за уклонение от уплаты налогов более чем на 66 млн грн. Среди прочего, ему "светит" тюремный срок от 8 до 12 лет.