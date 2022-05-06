Неуплата налогов на 66 милн грн: что грозит директору поставщика сети супермаркетов

Директора предприятия-поставщика сети супермаркетов будут судить за уклонение от уплаты налогов более чем на 66 млн грн. Среди прочего, ему "светит" тюремный срок от 8 до 12 лет.

Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности. Там рассказали, что директор предприятия-поставщика сети супермаркетов в течение октября-декабря 2020 года "по предварительному сговору с другими должностными лицами документально оформил фиктивное приобретение сельскохозяйственной продукции у фиктивного предприятия на сумму свыше 500 млн грн".

"Договор был заключен формально для уменьшения размера платежей в бюджет. А фактически снабжение продукции не состоялось", – объясняют в БЭБ.

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На самом же деле, по информации правоохранителей, предприниматели за наличные деньги приобрели у неустановленных лиц продукцию, которую после переработки реализовали одну из сетей супермаркетов. В налоговую же отчетность были внесены заведомо ложные сведения.

"Используя такую ​​схему, директор уклонился от уплаты налогов в бюджет на сумму более 66 млн грн. Часть этих средств – более 26 млн грн – было перечислено на счета фиктивного предприятия с целью их дальнейшей легализации", – подчеркнули в БЭБ.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что по подсчетам БЭБ, с начала полномасштабного вторжения России через границу Украины незаконно вывезли наличную валюту, банковские металлы и драгоценности на сумму около 3 млрд евро. Ценности без таможенного декларирования вывозят как граждане Украины, так и иностранцы.